Названы самые доступные направления для перелетов в бархатный сезон

В списке есть как российские города, так и страны ближнего и дальнего зарубежья

02 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аналитики сервиса "Яндекс. Путешествия" выяснили, какие направления – самые дешевые для перелетов в сентябре и октябре. Результаты исследования публикуют "Известия".

Так, наиболее бюджетные перелеты по России будут из Москвы в Санкт-Петербург (4771 руб.), Уфу (4852 руб.) и Казань (5 тыс. руб.).

Если лететь из столицы РФ в страны ближнего зарубежья, то наиболее выгодными направлениями в обе стороны оказались Белоруссия (8141 руб.), Армения (14 213 руб.), Казахстан (20 175 руб.), Киргизия (20 748 руб.) и Узбекистан (21 789 руб.).

А самое же доступное направление в дальнем зарубежье – Турция.

"Стоимость авиаперелетов в такие города, как Газипаша, Измир, Даламан, Бодрум, Адана, Анталья и Стамбул, не превышает 22 500 рублей", – отмечает издание.

Затем в списке дешевых направлений в бархатный сезон идут ОАЭ, Индия, Италия и Египет. Также отмечается снижение цен на полеты в Китай, Сербию, Армению и Израиль.

Напомним, с 1 августа между Россией и Китаем запустили безвизовые групповые путешествия. Однако, как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, такие поездки не пользуются спросом.