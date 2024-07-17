ФНС заблокировала счета актера Павла Прилучного

Поводом стало то, что он вовремя не предоставил отчет о финансовой деятельности

17 июля 2024, 20:39, ИА Амител

Павел Прилучный / Кадр из фильма "Жизнь впереди"

Федеральная налоговая служба заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Согласно информации канала, теперь актер не может пользоваться счетами в трех банках, которые были связаны с его индивидуальным предпринимательством. Причиной блокировки стало то, что Павел Прилучный не предоставил вовремя финансовую отчетность о своей деятельности. Актер должен был сделать это до 3 июля.

Не исключено, что он просто забыл подать декларацию.

Сам же Прилучный заявил о том, что его счета заблокировали из-за ошибки. Он заверил, что сдает все документы вовремя.