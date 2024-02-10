ФНС заблокировала счета Филиппа Киркорова из-за долга

Поп-король задолжал по страховому взносу

10 февраля 2024, 14:59, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Счета певца Филиппа Киркорова в трех российских банках заблокировали по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, причиной блокировки стал долг артиста по страховому взносу – поп-король задолжал 47 тысяч рублей.

Напомним, что в январе с Киркорова уже взыскали 8 млн рублей задолженности по налогам, которую вскрыли уже в ходе проверки после вечеринки Насти Ивлеевой.

Ранее концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что музыкант брал кредиты на организацию своих шоу. Он отметил, что Киркоров жил "одним днем" и, скорее всего, не имел накоплений, потому что тратил деньги сразу.