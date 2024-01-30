Упоминание певца вырезали даже с афиши

30 января 2024, 08:52, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1293398

Певца Филиппа Киркорова убрали из числа участников "Золотого граммофона". Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что в прошлом году Киркоров был ведущим мероприятия, а в этом его не будет даже не афишах. Участие певца в "Золотом граммофоне" отменили.

В декабре 2023 года Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве, на которой было множество звезд, в том числе Киркоров, Лолита и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме "Иван Васильевич меняет все" и убрали из некоторых новогодних программ. Кроме того, на днях с него взыскали 8 млн рублей задолженности по налогам, которую вскрыли уже в ходе проверки после вечеринки.

Накануне сообщалось, что Киркоров уехал в США.