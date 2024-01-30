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Филиппа Киркорова убрали из числа участников "Золотого граммофона"

Упоминание певца вырезали даже с афиши

30 января 2024, 08:52, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1293398
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1293398

Певца Филиппа Киркорова убрали из числа участников "Золотого граммофона". Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что в прошлом году Киркоров был ведущим мероприятия, а в этом его не будет даже не афишах. Участие певца в "Золотом граммофоне" отменили.

В декабре 2023 года Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве, на которой было множество звезд, в том числе Киркоров, Лолита и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме "Иван Васильевич меняет все" и убрали из некоторых новогодних программ. Кроме того, на днях с него взыскали 8 млн рублей задолженности по налогам, которую вскрыли уже в ходе проверки после вечеринки.

Накануне сообщалось, что Киркоров уехал в США.

Знаменитости

Комментарии 14

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Гость

08:58:55 30-01-2024

А по радио прямо сейчас крутят)

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Гость

09:01:56 30-01-2024

Оставили только шамана и бабкину?

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Гость

10:11:00 30-01-2024

Гость (09:01:56 30-01-2024) Оставили только шамана и бабкину?... Печально!

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Гость

14:52:01 30-01-2024

Гость (09:01:56 30-01-2024) Оставили только шамана и бабкину?... Газманов еще, со своим "эскадроном"

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горожанка

09:02:22 30-01-2024

Всё правильно!

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Гость

09:03:39 30-01-2024

Пожалели дедушку. На пенсию ему давно пора, а не скакать неглиже с голыми девками...

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Гость

11:04:31 30-01-2024

Гость (09:03:39 30-01-2024) Пожалели дедушку. На пенсию ему давно пора, а не скакать нег... Он уже давненько пенсию получает, артисты -оказывается эНто вредная профессия...

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Гость

09:32:22 30-01-2024

Его надо было ещё во времена розовой кофточки ото всюду убрать.

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Гость

10:41:56 30-01-2024

Гость (09:32:22 30-01-2024) Его надо было ещё во времена розовой кофточки ото всюду убра... Его надо было убирать когда юноша решился просить руки у бабки...

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Человек

09:51:30 30-01-2024

Да пофиг хотят да пляшут. Не смотрите и нетходите на них делов то

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Гость

11:01:12 30-01-2024

Зато в новой "Маске" будет .

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Гость

11:38:12 30-01-2024

Гость (08:58:55 30-01-2024) А по радио прямо сейчас крутят)... по радио даже Макаревича крутят, только перед песней вставляется плашка что сие произведение исполняется иностранным агентом

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Гость

13:24:50 30-01-2024

Гость (11:38:12 30-01-2024) по радио даже Макаревича крутят, только перед песней вставл... ИНОАГЕНТОВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! А артистов, которых преследуют бандеровцы, и хохлы запретили въезд на их территорию (Киркорова, Лолиту и др.) травят под предлогом какой-то единственной пошлой вечеринки. Хотя всем понятно, что это предлог. Причина - эти артисты не поддерживают укропов, поэтому 5 колонна пытается их растоптать, используя всяких "горожанок" как подручный материал.

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Гость

12:46:50 30-01-2024

Ну чувака с носком и Ивлееву с бриллиантом погонять еще можно, но с фактически поддержавшим участников СВО Киркоровым по моему уже палку перегибают

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