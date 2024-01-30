Филиппа Киркорова убрали из числа участников "Золотого граммофона"
Упоминание певца вырезали даже с афиши
30 января 2024, 08:52, ИА Амител
Певца Филиппа Киркорова убрали из числа участников "Золотого граммофона". Об этом сообщает "Фонтанка".
Отмечается, что в прошлом году Киркоров был ведущим мероприятия, а в этом его не будет даже не афишах. Участие певца в "Золотом граммофоне" отменили.
В декабре 2023 года Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве, на которой было множество звезд, в том числе Киркоров, Лолита и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
Киркорова, в частности, хотели лишить звания народного артиста, его заменили в фильме "Иван Васильевич меняет все" и убрали из некоторых новогодних программ. Кроме того, на днях с него взыскали 8 млн рублей задолженности по налогам, которую вскрыли уже в ходе проверки после вечеринки.
Накануне сообщалось, что Киркоров уехал в США.
08:58:55 30-01-2024
А по радио прямо сейчас крутят)
09:01:56 30-01-2024
Оставили только шамана и бабкину?
10:11:00 30-01-2024
Гость (09:01:56 30-01-2024) Оставили только шамана и бабкину?... Печально!
14:52:01 30-01-2024
Гость (09:01:56 30-01-2024) Оставили только шамана и бабкину?... Газманов еще, со своим "эскадроном"
09:02:22 30-01-2024
Всё правильно!
09:03:39 30-01-2024
Пожалели дедушку. На пенсию ему давно пора, а не скакать неглиже с голыми девками...
11:04:31 30-01-2024
Гость (09:03:39 30-01-2024) Пожалели дедушку. На пенсию ему давно пора, а не скакать нег... Он уже давненько пенсию получает, артисты -оказывается эНто вредная профессия...
09:32:22 30-01-2024
Его надо было ещё во времена розовой кофточки ото всюду убрать.
10:41:56 30-01-2024
Гость (09:32:22 30-01-2024) Его надо было ещё во времена розовой кофточки ото всюду убра... Его надо было убирать когда юноша решился просить руки у бабки...
09:51:30 30-01-2024
Да пофиг хотят да пляшут. Не смотрите и нетходите на них делов то
11:01:12 30-01-2024
Зато в новой "Маске" будет .
11:38:12 30-01-2024
Гость (08:58:55 30-01-2024) А по радио прямо сейчас крутят)... по радио даже Макаревича крутят, только перед песней вставляется плашка что сие произведение исполняется иностранным агентом
13:24:50 30-01-2024
Гость (11:38:12 30-01-2024) по радио даже Макаревича крутят, только перед песней вставл... ИНОАГЕНТОВ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! А артистов, которых преследуют бандеровцы, и хохлы запретили въезд на их территорию (Киркорова, Лолиту и др.) травят под предлогом какой-то единственной пошлой вечеринки. Хотя всем понятно, что это предлог. Причина - эти артисты не поддерживают укропов, поэтому 5 колонна пытается их растоптать, используя всяких "горожанок" как подручный материал.
12:46:50 30-01-2024
Ну чувака с носком и Ивлееву с бриллиантом погонять еще можно, но с фактически поддержавшим участников СВО Киркоровым по моему уже палку перегибают