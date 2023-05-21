Фокусы с огнем, бои на шпагах и роспись одежды: как прошла "Музейная ночь" в Барнауле
Весь город собрался на прогулку по бесчисленным музеям города и края, чтобы углубиться в атмосферу истории и волшебства. В акции участвовало 103 музея, 45 из которых находятся в Барнауле
21 мая 2023, 11:10, ИА Амител
20 мая Барнаул присоединился к всероссийской акции "Ночь музеев". О том, как прошёл праздник в краевой столице, – в нашем фоторепортаже.
В Краеведческом музее посетителям устроили мастер-класс от фехтовальщиков, которые рассказали о тонкостях дела и даже разрешили подержать боевые шпаги каждому посетителю музея.
В "Музее камня" юные экскурсоводы рассказывали гостям об особенностях представленных экспонатов, а в "Горной аптеке" каждый мог сварить собственное зелье или сделать светильник из вощины с травами.
В Художественный музей горожане приносили свою одежду. Здесь можно было украсить её специальными красками.
13:55:17 21-05-2023
Ну не очень.
19:21:41 21-05-2023
Организация музейной ночи прям хроманогая. Везде очереди, общепит не справляется (неужели нельзя вывести подкрепления, зная что будет масса народу на малотобольской, ожидание еды минимум 40 мин). Конечно, людям нужны кульмассовые мероприятия, но вы сделайте нормальные маршруты, предварительную запись на мастер-классы. Ребята каждый на своём месте стараются, чтобы было интересно, а по факту в общей массе каламбур.
15:22:04 22-05-2023
Не ночь музеев, а день ремесленника и каких то непонятных ряженых людей. Не понравилось.