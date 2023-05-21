Фокусы с огнем, бои на шпагах и роспись одежды: как прошла "Музейная ночь" в Барнауле

Весь город собрался на прогулку по бесчисленным музеям города и края, чтобы углубиться в атмосферу истории и волшебства. В акции участвовало 103 музея, 45 из которых находятся в Барнауле

21 мая 2023, 11:10, ИА Амител





























































































































































































Фото: Алина Богомолова

20 мая Барнаул присоединился к всероссийской акции "Ночь музеев". О том, как прошёл праздник в краевой столице, – в нашем фоторепортаже.



В Краеведческом музее посетителям устроили мастер-класс от фехтовальщиков, которые рассказали о тонкостях дела и даже разрешили подержать боевые шпаги каждому посетителю музея.

В "Музее камня" юные экскурсоводы рассказывали гостям об особенностях представленных экспонатов, а в "Горной аптеке" каждый мог сварить собственное зелье или сделать светильник из вощины с травами.



В Художественный музей горожане приносили свою одежду. Здесь можно было украсить её специальными красками.