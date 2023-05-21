Виктор Томенко поделился эмоциями от участия в "Ночи музеев"

Глава региона отметил, что акция является отличным вариантом открыть для себя новые места

21 мая 2023, 09:57, ИА Амител













Фото: t.me/tomenko_22/

"Тысячи жителей края каждый год принимают в ней участие, и это неудивительно – хорошее настроение на весь вечер обеспечено", – написал глава региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об участии в акции "Ночь музеев". Пост об этом он опубликовал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что "Ночь музеев" является отличной возможностью, чтобы открыть для себя разные новые места.

Томенко добавил, что в Алтайском крае нужно проводить больше подобных объединяющих мероприятий.