Фокусы, танцы и подарки: ТРЦ "Европа" приглашает отпраздновать свое 16-летие
Рассказываем, что для барнаульцев приготовил торгово-развлекательный центр в этот особенный день
12 октября 2023, 13:15, ИА Амител erid: LjN8KXd3h
Уже совсем скоро, 14 октября 2023 года, ТРЦ "Европа" исполнится 16 лет, и в честь этого события команда торгово-развлекательного центра организует по-настоящему волшебный праздник. Рассказываем, что ждет гостей на дне рождения любимой "Европы".
Около фонтана
Здесь с 14:00 до 16:00 можно будет увидеть шоу-программу с участием:
- фокусника-иллюзиониста;
- профессионального артиста российского цирка;
- танцевальной кавер-команды Backspace*.
Также гостей развлечет позитивный аниматор и будет организована фото-зона "селфи-зеркало".
Особенная часть праздника
Это, конечно же, розыгрыши подарков. Выиграть презент можно, поучаствовав в конкурсной программе. Самых активных гостей будут ждать сертификаты на шопинг и подарки от:
- "Золотого тельца";
- WantTasty*;
- "Л`Окситан";
- Familia*;
- S Parfum&Cosmetics*;
- "Кинзы и Мяты";
- DIM*;
- "Европы-Боулинг".
Однако чтобы стать обладателем главного приза – крутых сюрприз-боксов и денежных призов, нужно принять участие в ежегодном розыгрыше** по чекам.
Ищите ящик около главного входа и скидывайте чеки на сумму от 1 тыс. рублей или побеждайте в экспресс-конкурсах от ведущего.
Участников ждут уходовые боксы от: "Л`этуаль", "Л`Окситан"; S Parfum&Cosmetics, "Белорусской косметики". От Familia – бокс с набором для уютных вечеров. А ТРЦ "Европа" дарит бокс для любителей настольных игр и бокс с вкусняшками.
Количество чеков от одного человека не ограничено, так что чем больше чеков – тем выше шанс выиграть основной приз.
С наполнением сюрприз-боксов и правилами участия можно ознакомиться в соцсетях.
Приходите в субботу ТРЦ "Европа", чтобы отпраздновать 16-летие вместе.
*Backspace ("Бэкспейс"); WantTasty ("ВанТэйсти"); Familia ("Фамилия"); S Parfum&Cosmetics ("Эс ПарфюмЭндКосметикс"); DIM ("ДиАйЭм"); Alpalazone ("Алпалазон").
**Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится с 18.09 по 14.10.2023 г.
Возрастное ограничение 18+
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