Фокусы, танцы и подарки: ТРЦ "Европа" приглашает отпраздновать свое 16-летие

Рассказываем, что для барнаульцев приготовил торгово-развлекательный центр в этот особенный день

12 октября 2023, 13:15, ИА Амител erid: LjN8KXd3h

Подарки / Фото: ТРЦ "Европа". Образы предоставлены Alpalazone и WantTasty

Уже совсем скоро, 14 октября 2023 года, ТРЦ "Европа" исполнится 16 лет, и в честь этого события команда торгово-развлекательного центра организует по-настоящему волшебный праздник. Рассказываем, что ждет гостей на дне рождения любимой "Европы".

Около фонтана

Здесь с 14:00 до 16:00 можно будет увидеть шоу-программу с участием:

фокусника-иллюзиониста;

профессионального артиста российского цирка;

танцевальной кавер-команды Backspace*.

Также гостей развлечет позитивный аниматор и будет организована фото-зона "селфи-зеркало".

Особенная часть праздника

Это, конечно же, розыгрыши подарков. Выиграть презент можно, поучаствовав в конкурсной программе. Самых активных гостей будут ждать сертификаты на шопинг и подарки от:

"Золотого тельца";

WantTasty*;

"Л`Окситан";

Familia*;

S Parfum&Cosmetics*;

"Кинзы и Мяты";

DIM*;

"Европы-Боулинг".

Однако чтобы стать обладателем главного приза – крутых сюрприз-боксов и денежных призов, нужно принять участие в ежегодном розыгрыше** по чекам.

Ищите ящик около главного входа и скидывайте чеки на сумму от 1 тыс. рублей или побеждайте в экспресс-конкурсах от ведущего.

Участников ждут уходовые боксы от: "Л`этуаль", "Л`Окситан"; S Parfum&Cosmetics, "Белорусской косметики". От Familia – бокс с набором для уютных вечеров. А ТРЦ "Европа" дарит бокс для любителей настольных игр и бокс с вкусняшками.

Количество чеков от одного человека не ограничено, так что чем больше чеков – тем выше шанс выиграть основной приз.

С наполнением сюрприз-боксов и правилами участия можно ознакомиться в соцсетях.

Приходите в субботу ТРЦ "Европа", чтобы отпраздновать 16-летие вместе.

Фото: ТРЦ "Европа"

*Backspace ("Бэкспейс"); WantTasty ("ВанТэйсти"); Familia ("Фамилия"); S Parfum&Cosmetics ("Эс ПарфюмЭндКосметикс"); DIM ("ДиАйЭм"); Alpalazone ("Алпалазон").

**Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в группе во "ВКонтакте" ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится с 18.09 по 14.10.2023 г.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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