Фонарный столб упал на автобус в Барнауле
Конструкция рухнула на площади Спартака
27 ноября 2023, 06:29, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Бетонный фонарный столб рухнул на площади Спартака в Барнауле. Об этом рассказали в городской ГИБДД.
Конструкция упала и задела пассажирский автобус, который в это время находился рядом. По информации правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.
Столб стоял рядом с остановкой общественного транспорта, в момент падения около него не было людей, что позволило избежать трагедии.
Сотрудники ГИБДД оформили происшествие как ДТП с материальным ущербом. Характер повреждений автобуса не уточняется.
08:22:53 27-11-2023
Устал стоять. Прилёг.
10:48:46 27-11-2023
ахтобус дрифтовал?
12:29:28 27-11-2023
Убрать все столбы к ядрене фене! Так, кажется, наша мэрия со времен Дугина обосновывает сплошную вырубку деревьев в городе - падают, дескать! Так вот - убрать все, что падает! Рекламные щиты, штукатурку, крыши, автобусные остановки... Что там еще имеет тенденцию падать при плохой работе?
12:50:00 27-11-2023
произошла - отрицательная установка столба !))
17:20:30 28-11-2023
в Барнауле новое "веяние" появилось- падение бетонных столбов ЗИМОЙ Уже прежние не в моде - по улицам города реки воды в мороз