Фонарный столб упал на автобус в Барнауле

Конструкция рухнула на площади Спартака

27 ноября 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Бетонный фонарный столб рухнул на площади Спартака в Барнауле. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

Конструкция упала и задела пассажирский автобус, который в это время находился рядом. По информации правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.

Столб стоял рядом с остановкой общественного транспорта, в момент падения около него не было людей, что позволило избежать трагедии.

Сотрудники ГИБДД оформили происшествие как ДТП с материальным ущербом. Характер повреждений автобуса не уточняется.