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Фонарный столб упал на автобус в Барнауле

Конструкция рухнула на площади Спартака

27 ноября 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Бетонный фонарный столб рухнул на площади Спартака в Барнауле. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

Конструкция упала и задела пассажирский автобус, который в это время находился рядом. По информации правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.

Столб стоял рядом с остановкой общественного транспорта, в момент падения около него не было людей, что позволило избежать трагедии.

Сотрудники ГИБДД оформили происшествие как ДТП с материальным ущербом. Характер повреждений автобуса не уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

08:22:53 27-11-2023

Устал стоять. Прилёг.

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гость

10:48:46 27-11-2023

ахтобус дрифтовал?

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Гость

12:29:28 27-11-2023

Убрать все столбы к ядрене фене! Так, кажется, наша мэрия со времен Дугина обосновывает сплошную вырубку деревьев в городе - падают, дескать! Так вот - убрать все, что падает! Рекламные щиты, штукатурку, крыши, автобусные остановки... Что там еще имеет тенденцию падать при плохой работе?

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Гость

12:50:00 27-11-2023

произошла - отрицательная установка столба !))

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Маша

17:20:30 28-11-2023

в Барнауле новое "веяние" появилось- падение бетонных столбов ЗИМОЙ Уже прежние не в моде - по улицам города реки воды в мороз

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