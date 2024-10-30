Фонд "Мой Алтай" принял участие в конкурсе годовых отчетов НКО региона
Конкурс "Открытая книга" провели в регионе впервые
30 октября 2024, 16:00, ИА Амител
Фонд "Мой Алтай" стал участником регионального конкурса "Открытая книга". Его проводят при поддержке Фонда президентских грантов для повышения культуры составления публичной отчетности НКО и укрепления доверия к их работе со стороны государства, общества, СМИ и благополучателей.
"Мой Алтай" – это молодой, общественно значимый благотворительный фонд, созданный 20 декабря 2023 года. Организация быстро завоевала место среди НКО Алтайского края.
"Благотворительный фонд "Мой Алтай" всегда придерживается принципа информационной открытости и прозрачности в благотворительности. Когда о нашей деятельности знают все, у благополучателей формируется доверие и уважение, а у благотворителей – желание присоединиться к добрым делам", – отметил директор фонда Антон Паплинский.
Отчет о деятельности в конкурсе представили более 50 организаций из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Целинного района. "Мой Алтай" достойно выступил со своим отчетом.
Итоги конкурса подвели в Доме народов Алтайского края. Три победителя и все участники получили заслуженные награды. Также здесь представили методическое пособие в формате дорожной карты по теме публичной отчетности. Этот материал поможет НКО Алтайского края соответствовать современным российским стандартам для третьего сектора.
Как ранее сообщал amic.ru, фонд "Мой Алтай" недавно провел конкурс социальных проектов для физлиц, бюджетных и некоммерческих организаций региона. Там было семь номинаций, в том числе "Экология", "Спорт" и "Волонтерство". Победители получили средства на реализацию своих проектов.
Комментарии 0