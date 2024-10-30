Фонд "Мой Алтай" принял участие в конкурсе годовых отчетов НКО региона

Конкурс "Открытая книга" провели в регионе впервые

30 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Фонд "Мой Алтай" принял участие в конкурсе "Открытая книга" / Фото предоставлено фондом

Фонд "Мой Алтай" стал участником регионального конкурса "Открытая книга". Его проводят при поддержке Фонда президентских грантов для повышения культуры составления публичной отчетности НКО и укрепления доверия к их работе со стороны государства, общества, СМИ и благополучателей.

"Мой Алтай" – это молодой, общественно значимый благотворительный фонд, созданный 20 декабря 2023 года. Организация быстро завоевала место среди НКО Алтайского края.

"Благотворительный фонд "Мой Алтай" всегда придерживается принципа информационной открытости и прозрачности в благотворительности. Когда о нашей деятельности знают все, у благополучателей формируется доверие и уважение, а у благотворителей – желание присоединиться к добрым делам", – отметил директор фонда Антон Паплинский.

Отчет о деятельности в конкурсе представили более 50 организаций из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и Целинного района. "Мой Алтай" достойно выступил со своим отчетом.

Итоги конкурса подвели в Доме народов Алтайского края. Три победителя и все участники получили заслуженные награды. Также здесь представили методическое пособие в формате дорожной карты по теме публичной отчетности. Этот материал поможет НКО Алтайского края соответствовать современным российским стандартам для третьего сектора.

Фонд "Мой Алтай" принял участие в конкурсе "Открытая книга" / Фото предоставлено фондом

Как ранее сообщал amic.ru, фонд "Мой Алтай" недавно провел конкурс социальных проектов для физлиц, бюджетных и некоммерческих организаций региона. Там было семь номинаций, в том числе "Экология", "Спорт" и "Волонтерство". Победители получили средства на реализацию своих проектов.