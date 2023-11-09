Фонд "Защитники Отечества" поможет "Единой России" в разработке законопроектов

Например, эксперты уже сейчас работают над нормой, чтобы военнослужащие имели бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии

09 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Встреча представителей Фонда "Защитники Отечества" и "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Фонд "Защитники Отечества" и "Единая Россия" объединят усилия в подготовке законопроектов, связанных с СВО. Вопросы взаимодействия партии и фонда обсудили на рабочей встрече секретарь Генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева, сообщает сайт ER.ru.

О каких законах речь?

Андрей Турчак отметил, что ресурс фонда и его поддержка полезны при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами.

"В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе", – сказал он.

Отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации, сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции "Единой России" Дмитрий Вяткин,

"Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение, и теперь мы ждем поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы еще не вышли, хотя одобрение комитета уже есть", – отметил он.

Встреча представителей Фонда "Защитники Отечества" и "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Также Андрей Турчак рассказал, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования.

"С последним пока еще много трудностей, зачастую их приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур, но нет "бесшовности" этого процесса, которая позволила бы без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания", – сказал секретарь Генсовета.

По словам Анны Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны стать взаимосвязанными.

"При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплен в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке", – подчеркнула Анна Цивилева.

Встреча представителей Фонда "Защитники Отечества" и "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Что это за рабочая группа?

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре глава рабочей группы по СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно), предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).

Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был подписан президентом 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая, приступили к работе 1 июня. Набсовет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Андрей Турчак входит в состав наблюдательного совета и возглавляет в нем рабочую группу по законотворчеству.