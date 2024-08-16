Фонтан на площади Сахарова очистят от грязи и мусора

Работы продлятся несколько дней

16 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Фонтан на площади Сахарова / Фото: t.me/barnaul_org

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" очистят фонтан на площади Сахарова в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы начнутся 16 августа и продлятся несколько дней. За это время из фонтана уберут мусор, грязь, землю. Промоют дно и стенки.

В мэрии напомнили, что за фонтанами ухаживают на постоянной основе. Ежедневно специалисты наводят санитарный порядок на территориях, прилегающих к фонтану.

Работают объекты с 10 часов утра до 20 часов.

Кстати, купаться в фонтанах нельзя.