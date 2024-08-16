Фонтан на площади Сахарова очистят от грязи и мусора
Работы продлятся несколько дней
16 августа 2024, 10:32, ИА Амител
Фонтан на площади Сахарова / Фото: t.me/barnaul_org
Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" очистят фонтан на площади Сахарова в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Работы начнутся 16 августа и продлятся несколько дней. За это время из фонтана уберут мусор, грязь, землю. Промоют дно и стенки.
В мэрии напомнили, что за фонтанами ухаживают на постоянной основе. Ежедневно специалисты наводят санитарный порядок на территориях, прилегающих к фонтану.
Работают объекты с 10 часов утра до 20 часов.
Кстати, купаться в фонтанах нельзя.
10:34:53 16-08-2024
Купаться в фонтанах можно. Мне это фонтан на Сахарова напоминает бассейн. На фонтан он не похож абсолютно.
10:56:04 16-08-2024
Гость (10:34:53 16-08-2024) Купаться в фонтанах можно. Мне это фонтан на Сахарова напоми... Когда-то это и был бассейн для охлаждения воды
11:15:15 16-08-2024
Чучмек (10:56:04 16-08-2024) Когда-то это и был бассейн для охлаждения воды... Какой воды? Если для Дворца Спорта, так для него вода охлаждалась в фонтане за ним, где сейчас корпус сельхоза построили и жилой дом. А тут для чего?
15:14:50 16-08-2024
Гость (11:15:15 16-08-2024) Какой воды? Если для Дворца Спорта, так для него вода охлажд...
Да какая разница! Некоторым лишь бы что-то написать. Как мне, например! )))
16:38:41 16-08-2024
Когда наведу порядок на Южном,куда только не обращалась ,уже и в прокуратуру отправили обращение ,как был бардак так и есть ,ИК депутату обращалась ИК начальнику ЖКХ центр района ,к Лихачёва ходила наш южинский -стена непробиваема,скоро зарастем грязью ,наверно тоже кто то в этом виноват кроме нас самих