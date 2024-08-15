В Барнауле улицу перекроют на 10 дней из-за ремонта водопроводных сетей
Схемы объезда места проведения работ укажут на дорожных знаках
15 августа 2024, 16:45, ИА Амител
Дорожный знак / Фото: unsplash.com
В связи с работами по реконструкции водопроводных сетей в Барнауле временно ограничат проезд по всей ширине проезжей части улицы Восточной. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Речь идет об участке от здания №96 по Восточной до здания №58 по улице Новороссийской, с 18:00 часов 16 августа до 18:00 часов 25 августа. Схемы объезда места проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках.
Водителей призвали быть бдительными и по возможности заранее выбирать маршрут объезда. "Приносим свои извинения за причиненные неудобства", — добавили в мэрии.
17:01:32 15-08-2024
Как пришла СГК, так начались раскопки. Со следующего года, как показывает опыт Новосибирска, прорывать должно через метр от отремонтированного места. А потом раскопки на месяцы и кварталы. И зимой прорывы.
17:20:09 15-08-2024
Нежданно- негаданно, без объявлений, отключили горячую воду. Четвертый день нет. Объяснили пост-фактум, что из-за переподключения чего-то там возникла необходимость. Хотя явно запланировали заранее, только не информировали население. Как и ремонт сетей по графику, когда по графику 12 дней, а на деле более 20. Полагаю, у тепловиков есть официальный график для населения и совсем другой рабочий, по которому они осуществляют свою деятельность.
19:17:17 15-08-2024
Октябрьский район (17:20:09 15-08-2024) Нежданно- негаданно, без объявлений, отключили горячую воду... Как жить, когда горизонт планирования – ноль! На этой неделе собиралась перемыть окна, холодильник; заняться заготовками, запаслась для этого овощами. Но… отключили горячую воду без предупреждения и всё накрылось медным тазом!