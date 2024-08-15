В Барнауле улицу перекроют на 10 дней из-за ремонта водопроводных сетей

Схемы объезда места проведения работ укажут на дорожных знаках

15 августа 2024, 16:45, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В связи с работами по реконструкции водопроводных сетей в Барнауле временно ограничат проезд по всей ширине проезжей части улицы Восточной. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Речь идет об участке от здания №96 по Восточной до здания №58 по улице Новороссийской, с 18:00 часов 16 августа до 18:00 часов 25 августа. Схемы объезда места проведения работ будут указаны на соответствующих дорожных знаках.

Водителей призвали быть бдительными и по возможности заранее выбирать маршрут объезда. "Приносим свои извинения за причиненные неудобства", — добавили в мэрии.