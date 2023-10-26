Форма, фактура и цвет: какие кухни сейчас в моде?

В ТВК "Гранд Арена" можно подобрать мебель мечты и стильный кухонный гарнитур

26 октября 2023, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KauDp

Дизайн кухни / Фото: freepik.com

Какие кухни сегодня в моде? Главный тренд – простота и практичность. Продуманная эргономика, тонкие линии, лаконичные акценты. На пике популярности современный стиль, неоклассика, скандинавская история и минимализм. Рассказываем, какие трендовые цвета и фактуры можно использовать в дизайне кухонь, чтобы интерьер выглядел стильным, воздушным и элегантным.

Актуальные цвета и фактуры

Модные фактуры для фасадов:

дерево, обожженное дерево;

бетон и цемент;

твидовую ткань;

льняную рогожку;

окисленный металл;

антрацит;

натуральный камень (мрамор, гранит).

Как видим, натуральность до сих пор в тренде.

Новинка интерьера ­– матовые поверхности фасадов. Они придают интерьеру благородство и статус, проще в уходе, на них не видны отпечатки пальцев и пятна. Это решение превращает гарнитур в отличный фон для броских акцентов.

Модный цвет кухни – приглушенный и очень естественный. На пике палитры спокойные природные цвета: коричневый, зеленый, терракотовый, синий, винный, серый.

В ТВК "Гранд Арена" ­– кухня на любой вкус

Выбрать трендовую кухню и стильную обеденную зону в Барнауле можно в ТВК "Гранд Арена". В одном месте собраны 19 отделов, где можно подобрать все необходимое:

Glass Style ("Гласс Стайл");

"Мега Мебель";

Primavera Кухни ("Примавера");

"Фалькон";

Flёur ("Флер");

DaVita-мебель ("Давита");

"Столы+Стулья";

"Столы тут";

Galaxy ("Галакси");

Pro design ("Про дизайн");

"Место есть!";

Mensamebel ("Менсамебель");

"Салон барных стульев" и др. отделы.

Розыгрыш автомобиля

Напоминаем, что, совершая покупки в любом отделе ТВК "Гранд Арена", вы можете принять участие в розыгрыше автомобиля.

Правила участия:

Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5000 рублей до 15 декабря 2023 года. Написать на чеке ФИО и действующий номер телефона. Опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже напротив центрального входа в ТВК. Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря 2023 года.

Подарки получат только те покупатели, которые окажутся на месте, когда его чек достанут из ящика.

Сроки проведения розыгрыша – с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнер – "Автоцентр АНТ".

Возрастное ограничение 18+

ООО "Неаполь"

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