Кухня, ванная, интерьер. В ТВК "Гранд Арена" открыли новые отделы для дома и ремонта
Рассказываем, что интересного там можно купить
20 октября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KD4PP
Отличные новости для посетителей ТВК "Гранд Арена": среди арендаторов пополнение. Теперь здесь можно купить еще больше товаров для качественного ремонта и красивого, стильного интерьера. Рассказываем, какие отделы открылись и что они предлагают покупателям.
Новые отделы ТВК "Гранд Арена"
1. Салон-магазин "Центр керамики"
Какой плитки здесь только нет. Широкий ассортимент размеров и фактур позволит быстро определиться с выбором.
"Центр керамики" также бесплатно предлагает доставку, подъем на этаж и разработку дизайн-проекта.
Теперь в ТВК "Гранд Арена" восемь отделов, которые предлагают керамогранит и плитку, а значит, можно легко экономить время на походах по магазинам в разных частях города, ведь по адресу Павловский тракт, 180, можно найти тысячи товаров и десятки производителей под одной крышей.
2. Салон сантехники "Идеал& Стандарт"
Расположен на втором этаже ТВК "Гранд Арена".
Cалон европейской сантехники предлагает:
- дизайнерскую керамику;
- мебель для ванных комнат;
- смесители;
- ванны;
- душевые ограждения;
- высокотехнологичное гидромассажное оборудование для дома;
- полотенцесушители;
- аксессуары для ванной комнаты.
3. Мебельный салон "Lorena кухни"
Это салон передовых технологий и эксклюзивных материалов. Каждая кухня Lorena* – авторская работа. Она попадает в ваш дом, пройдя через руки креативных дизайнеров, высококвалифицированных технологов, опытных мебельщиков и установщиков.
Хорошая кухня – повод быстрее вернуться домой и с удовольствием поужинать.
Розыгрыш автомобиля
Напоминаем, что совершая покупки в любом отделе ТВК "Гранд Арена", вы можете принять участие в розыгрыше автомобиля.
Правила участия:
- Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года.
- Написать на чеке ФИО и действующий номер телефона.
- Опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже напротив центрального входа в ТВК.
- Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря 2023 года.
Подарки получат только те покупатели, которые окажутся на месте, когда его чек достанут из ящика.
Партнеры розыгрыша
Торговая марка Holz Interior Doors* – качественные межкомнатные двери от производителя, которые освежат любой интерьер.
Салон финской мебели hauska*. С финского языка слово hauska – "радостный", "позитивный", "приятный", "хороший", "интересный". Все эти эпитеты определяют общую идею бренда – мебель, которая приносит радость.
Malita* – фабрика мягкой мебели из Сибири.
Galaxy* и Aurora Home* – помогают выбрать идеальные столы и стулья для любого интерьера. Создают уют и комфорт с 2008 года.
"Плинтус Холл" – специализированная сеть магазинов аксессуаров для напольных и стеновых покрытий.
"Империя пола и дверей" – сделает и ваш дом маленькой империей.
"Мега Мебель" – мягкая и корпусная мебель.
"Lorena кухни" – мебельный салон.
Подробности можно узнать на сайте ТВК.
ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")
Адрес: Павловский тракт, 180
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*Lorena ("Лорена"); Hyundai Solaris ("Хендай Солярис"); Holz Interior Doors ("Холз Интериор Дорс"); hauska ("хауска"); Malita ("Малита"); Galaxy ("Гэлакси"); Aurora Home ("Аврора Хом").
Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнер – Автоцентр АНТ.Реклама
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