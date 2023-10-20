Рассказываем, что интересного там можно купить

20 октября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KD4PP

Фото: ТВК "Гранд Арена"

Отличные новости для посетителей ТВК "Гранд Арена": среди арендаторов пополнение. Теперь здесь можно купить еще больше товаров для качественного ремонта и красивого, стильного интерьера. Рассказываем, какие отделы открылись и что они предлагают покупателям.

Новые отделы ТВК "Гранд Арена"

1. Салон-магазин "Центр керамики"

Какой плитки здесь только нет. Широкий ассортимент размеров и фактур позволит быстро определиться с выбором.

"Центр керамики" также бесплатно предлагает доставку, подъем на этаж и разработку дизайн-проекта.

Теперь в ТВК "Гранд Арена" восемь отделов, которые предлагают керамогранит и плитку, а значит, можно легко экономить время на походах по магазинам в разных частях города, ведь по адресу Павловский тракт, 180, можно найти тысячи товаров и десятки производителей под одной крышей.

2. Салон сантехники "Идеал& Стандарт"

Расположен на втором этаже ТВК "Гранд Арена".

Cалон европейской сантехники предлагает:

дизайнерскую керамику;

мебель для ванных комнат;

смесители;

ванны;

душевые ограждения;

высокотехнологичное гидромассажное оборудование для дома;

полотенцесушители;

аксессуары для ванной комнаты.

3. Мебельный салон "Lorena кухни"

Это салон передовых технологий и эксклюзивных материалов. Каждая кухня Lorena* – авторская работа. Она попадает в ваш дом, пройдя через руки креативных дизайнеров, высококвалифицированных технологов, опытных мебельщиков и установщиков.

Хорошая кухня – повод быстрее вернуться домой и с удовольствием поужинать.

Кухня фирмы "Lorena кухни" / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Розыгрыш автомобиля

Напоминаем, что совершая покупки в любом отделе ТВК "Гранд Арена", вы можете принять участие в розыгрыше автомобиля.

Правила участия:

Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 тысяч рублей до 15 декабря 2023 года. Написать на чеке ФИО и действующий номер телефона. Опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже напротив центрального входа в ТВК. Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря 2023 года.

Подарки получат только те покупатели, которые окажутся на месте, когда его чек достанут из ящика.

Партнеры розыгрыша

Торговая марка Holz Interior Doors* – качественные межкомнатные двери от производителя, которые освежат любой интерьер.

Салон финской мебели hauska*. С финского языка слово hauska – "радостный", "позитивный", "приятный", "хороший", "интересный". Все эти эпитеты определяют общую идею бренда – мебель, которая приносит радость.

Malita* – фабрика мягкой мебели из Сибири.

Galaxy* и Aurora Home* – помогают выбрать идеальные столы и стулья для любого интерьера. Создают уют и комфорт с 2008 года.

"Плинтус Холл" – специализированная сеть магазинов аксессуаров для напольных и стеновых покрытий.

"Империя пола и дверей" – сделает и ваш дом маленькой империей.

"Мега Мебель" – мягкая и корпусная мебель.

"Lorena кухни" – мебельный салон.

Подробности можно узнать на сайте ТВК.

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь"​)

Адрес: Павловский тракт, 180

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*Lorena ("Лорена"); Hyundai Solaris ("Хендай Солярис"); Holz Interior Doors ("Холз Интериор Дорс"); hauska ("хауска"); Malita ("Малита"); Galaxy ("Гэлакси"); Aurora Home ("Аврора Хом").

Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнер – Автоцентр АНТ.

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