"Формально хорошо". Вакаев рассказал о развитии "Изумрудного" и проблемах парков Барнаула

Основная программа развития "Изумрудного" завершилась в прошлом году, но парк продолжит понемногу преображаться и в будущем

07 мая 2025, 15:40, ИА Амител

Парк "Изумрудный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский парк "Изумрудный" стал лауреатом второй всероссийской премии "Парки России" в номинации "Премьера года". Среди лауреатов в других номинациях столичный парк "Яуза", Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, тематический парк "Орион" на ВДНХ, парк имени Кирова в Петербурге. При этом число участников первой премии в прошлом году было свыше шестисот, в 2025-м – еще больше. О том, как "Изумрудный" попал в шорт-лист и чего это стоило, радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

Тяжело ли быть первопроходцем?

Парк "Изумрудный" стал первым не только в Барнауле, но и в крае, где началось масштабное обновление. После его преображения регион накрыла настоящая волна парковых реконструкций. Владислав Вакаев говорит, что быть первопроходцами не так страшно, как кажется.

"Когда ты что-то делаешь первым, то что бы ты ни сделал, ты будешь все равно первопроходцем. Тем более что мы были первыми здесь, в Барнауле, а многие города нашей страны и многие страны в этом направлении уже пошли. Поэтому мы просто взяли, посмотрели, как, что делают, и постарались самые передовые идеи, наработки паркового дела, мирового и российского, просто применить здесь, на конкретной территории. Что-то удалось, что-то, может быть, нет. Тем не менее это все увидели, оценили и, главное, проголосовали за это ногами", – рассказал он.

Будет ли парк дальше преображаться?

В 2024 году завершилась основная программа развития парка "Изумрудный". Это может означать, что барнаульцы больше не увидят никаких изменений, преобразований и новшеств. Руководитель общественной территории указал, что изменения планируются, но они будут не такими масштабными, как прежде.

"Конечно, не в том масштабе, но мы планируем изменения в этом году. Мы хотим еще один модульный туалет поставить вместительный, потому что есть проблема, когда большие события. Мы также продолжаем активную работу с зеленью – не менее 200 крупномерных деревьев появится у нас на территории. Мы продолжаем работу по наведению порядка в отдельных уголках. Уже уходим в формат украшений, ландшафтных композиций будем стараться больше добавлять, потому что всегда, когда меня упрекали, что в "Изумрудном" этого не хватает, я говорил: "Ребят, вы когда в квартире делаете ремонт, вы же сначала делаете капитальное, коммуникации проведете, перепланировку сделаете, а потом уже шторки вешаете, цветочки какие-то ставите, еще что-то". Вот мы сейчас уже приближаемся к стадии, чтобы это все делать", – пояснил он.

Владислав Вакаев признает, что парк "Изумрудный" получил достаточно много бюджетных средств – нужно чтобы и другие барнаульские и краевые парки развивались.

"Я рад, что в этом году парк не попал в большую программу реконструкции. Да, конечно, мы могли найти, куда эти деньги потратить, но я считаю, что они гораздо нужнее парку имени Ленина, парку за торговым центром "Европа" и другим", – сказал он.

Боятся ли в "Изумрудном" конкуренции?

Барнаульский парк "Юбилейный" уже стал приятным местом для прогулок и занятий спортом, изменяется парк имени Ленина, который теперь называется "Невским". Пустырь за "Европой" обещают сделать парком 300-летия Барнаула. Владислав Вакаев рассказал, что не просто следит за изменениями, а во многом "включен в эти процессы".

"Я являюсь членом общественного совета парка "Юбилейный". Я консультировал общественников парка имени Ленина. Помогаю общественному совету парка за "Европой". Идея названия "Парк 300-летия Барнаула" тоже с моей легкой руки зашла. Я стараюсь помогать, потому что, во-первых, конкуренцию, естественно, не чувствую, потому что мы государственное казенное учреждение, у нас нет задачи извлечения прибыли – мы не коммерческий парк. Да, от появления нашего парка погрустнели некоторые коммерческие парки, это факт. Но у нас другая задача, мы не должны зарабатывать деньги. И вот губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко, который на самом деле является инициатором реконструкции "Изумрудного", сказал: "Пусть люди радуются, давайте не будем все это коммерциализировать, должны же быть и некоммерческие парки". Поэтому конкуренции нет", – поделился он.

Владислав Вакаев отметил, что он "жизненно заинтересован" в том, чтобы в Барнауле было много хороших парков, потому что "Изумрудный" уже перегружен. По его словам, в парке есть проблема – слишком много людей и событий.

"У нас не так много площадок для организации каких-то ярких, интересных, масштабных событий. Поэтому я считаю, что чем больше будет таких парков, тем лучше", – признался Вакаев.

Хватает ли Барнаулу парков?

Владислав Вакаев указал, что в градостроительных требованиях имеются четкие нормативы количества парков. Если взять карту Барнаула, посмотреть на "зеленые" территории и поделить на численность населения, то "формально все хорошо".

"Если взять всю территорию Барнаула и посмотреть территории, которые на карте зеленые – пойма Оби, леса пригородные и так далее, – поделить это все на численность населения, то формально все хорошо. Но архитекторы, которые профессионально этим занимаются, говорят, что это лукавство, нужно все-таки стараться учитывать те парки, которые находятся в зоне доступности. Максимум в 15 минутах ходьбы от каждого человека должен быть парк, должна быть зеленая зона. Именно ходьбы, потому что очень много людей, которые не передвигаются на машинах: мамочки с колясками, пожилые люди, инвалиды. Вот все они должны иметь возможность через 15 минут попасть в парк. Мы очень далеки от идеала, очень далеки. Если быть реалистом, должно быть на каждый район хотя бы по парку, равному "Изумрудному", – сказал он.

Могут ли городские парки приносить прибыль?

По словам Вакаева, для того чтобы городские парки приносили прибыль, "нужны разные подходы".

"Я изучаю опыт разных городов. Как правило, создают дирекции парков при муниципалитетах, они работают в режиме либо бюджетного, либо автономного учреждения и занимаются зарабатыванием денег на свое содержание. Порядка 50% средств, которые парки тратят на свое содержание, можно зарабатывать самим. Это нормально. Это экономика, и, в принципе, она просматривается", – пояснил он.

Какие идеи руководитель "Изумрудного" почерпнул в Москве?

Недавно Владислав Вакаев участвовал в форуме Park Season EXPO в Москве. После него руководитель парка озадачил коллектив преимущественно стратегическими вопросами.

"Например, я подсмотрел очень хорошие идеи, связанные с развитием парков в лесу. Появляется много жилых массивов рядом с лесами. Люди все равно идут в эти леса, гуляют, выгуливают собак, бегают, шашлыки жарят. И в итоге это все приводит к деградации лесного фонда. Поэтому Подмосковье пошло таким путем: приняли документы, которые позволяют создавать там лесопарки, организовывать потоки людей в этом же лесном фонде, и, соответственно, люди по этим дорожкам передвигаются. Там уже все организовано, все сделано, и в итоге нагрузка на лес снижается, ущерба минимум. В то же время для людей повышается комфортность", – говорит он.

Также Владислав Вакаев прошел курс "Основы содержания и обслуживания зеленых насаждений в парках и общественных пространствах". Благодаря чему понял, что ряд деревьев в барнаульском парке могут погибнуть. Также руководитель парка почерпнул "интересные моменты" относительно культурного программирования территории.

"В первую очередь, парк – это не просто место, где люди отдыхают, это еще место, которое задает культурный код города, становится особым местом для привлечения туристов, местных жителей, создает особую атмосферу. Очень хорошо продвинулся Великий Новгород – ребята там создали дирекцию с нуля. Два с половиной миллиона туристов через их парки проходит. Поэтому идей много, постараемся их реализовать здесь: либо на территории "Изумрудного", либо на других общественных пространствах нашего города и края", – рассказал Вакаев.

Не строят ли в России слишком много парков?

Обновление парков стало всероссийским трендом. Если еще 15 лет назад речь шла лишь о парке Горького в Москве, то сейчас подобных преображений сотни. Не считает ли Владислав Вакаев, что в России идет перекос в строительстве парков, или же вся страна "нагоняет упущенное"?

"Это наша русская черта. Мы медленно запрягаем, но быстро едем. Вот русский человек такой. Мы сильно отстали. Что произошло? Советский период – это действительно расцвет парков, паркового дела. Все, кто был причастен к развитию парков в советское время, низкий им поклон и благодарность. Потом в 90-е годы у нас был объективный спад – в то время, когда весь мир стал выходить на новый качественный уровень развития парков. И если посмотреть, как двигаются передовые города мира, то нам еще в этом плане двигаться и двигаться вперед. Но наша страна сейчас один из лидеров в мире по развитию парков. Вот так мы быстро поехали!" – сказал он.

Руководитель "Изумрудного" убежден, что не стоит бояться "пересолить по количеству парков", поскольку все это просчитано. По его словам, каждый рубль, вложенный в парк, дает минимум восемь рублей прибыли эффекта в разных вещах, начиная от здоровья людей и увеличения продолжительности жизни до благоустройства и чистого воздуха.

"Я уже молчу о повышении привлекательности города, росте его конкурентоспособности, сохранении молодежи. Кумулятивные эффекты от развития парков колоссальны. Передовые города мира понимают это, вкладывают, вкладывают и вкладывают. Спросите у ребят, которые уехали в Москву, что им там нравится? Помимо зарплаты, они говорят, что там есть где погулять, нравится, что там есть красивые общественные пространства, удобные. И Москва это понимает, она дальше продолжает вкладывать, чтобы свое лидерство сохранить и закрепить. И поэтому не надо стесняться эти средства тратить. Я не знаю, что еще более эффективно, чем парки", – добавил Вакаев.