"Изумрудный" в Барнауле стал лауреатом премии "Парки России"

Его выделили среди парков в городах с населением от 300 тысяч до 1 млн человек

22 апреля 2025, 10:20, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: t.me/altaigovernment

Барнаульский парк "Изумрудный" стал лауреатом II Всероссийской премии "Парки России" в номинации "Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Уточняется, что "Изумрудный" выделили среди парков в городах с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.

В 2024 году в парке завершили заключительный этап благоустройства, на которое направили 28 млн рублей. На территории "Изумрудного" появились новые прогулочные дорожки, физкультурные площадки, современный павильон для игры в шахматы и информационные стенды, а также дополнительная парковочная зона у ледового комплекса "Мотор".

Реконструкцию парка начали в 2019 году по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. За эти годы его инфраструктуру значительно улучшили. Так, была разработана сеть дорожек, построены визит-центр, амфитеатр, детские и спортивные зоны, беседки и площадка для выгула собак. Также отреставрирована входная группа, восстановлены пруды и мосты. Помимо этого, в парке установили системы освещения и видеонаблюдения. Парковая территория стала современным и благоустроенным пространством, которое подходит для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом.