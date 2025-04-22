"Изумрудный" в Барнауле стал лауреатом премии "Парки России"
Его выделили среди парков в городах с населением от 300 тысяч до 1 млн человек
22 апреля 2025, 10:20, ИА Амител
Барнаульский парк "Изумрудный" стал лауреатом II Всероссийской премии "Парки России" в номинации "Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Уточняется, что "Изумрудный" выделили среди парков в городах с населением от 300 тыс. до 1 млн человек.
В 2024 году в парке завершили заключительный этап благоустройства, на которое направили 28 млн рублей. На территории "Изумрудного" появились новые прогулочные дорожки, физкультурные площадки, современный павильон для игры в шахматы и информационные стенды, а также дополнительная парковочная зона у ледового комплекса "Мотор".
Реконструкцию парка начали в 2019 году по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. За эти годы его инфраструктуру значительно улучшили. Так, была разработана сеть дорожек, построены визит-центр, амфитеатр, детские и спортивные зоны, беседки и площадка для выгула собак. Также отреставрирована входная группа, восстановлены пруды и мосты. Помимо этого, в парке установили системы освещения и видеонаблюдения. Парковая территория стала современным и благоустроенным пространством, которое подходит для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом.
"Звание лауреата является результатом слаженной работы региональных и муниципальных властей, команды парка и активных жителей города", – отметили в пресс-службе краевого правительства.
10:25:29 22-04-2025
Заслужено. Отлично.
10:26:02 22-04-2025
парк, действительно, очень хороший.
тот случай, когда наглядно видно, что город постарался и бюджетные деньги потрачены, на хорошее и благое дело.
10:36:14 22-04-2025
Мы настолько аскетично живём, что воспринимаем благоустроенный и ухоженный парк как чудо!
10:57:25 22-04-2025
Гость (10:36:14 22-04-2025) Мы настолько аскетично живём, что воспринимаем благоустроенн...
А как надо воспринимать улучшения в городе? "Пффф, ок" - так что ли?
Было хуже, стало лучше - почему бы и не порадоваться?
11:00:57 22-04-2025
Я помню, как комментаторы на Амике всю дорогу, все эти годы воняли здесь в комментах "ряяяяяя, коррупция!", "ряяяяяя, распил!", "ряяяяяяя не так сделали!", "ряяяяяяя, карпов угробят!".
А в итоге получился прекрасный парк (в сто тыщ миллионов раз лучше того убожества, что было тут до этого"), куда на праздники едут со всего города. В том числе и воняющие до этого комментаторы. И карпы плавают себе спокойно.
Теперь очередь за Юбилейным.
11:19:11 22-04-2025
Гость (11:00:57 22-04-2025) Я помню, как комментаторы на Амике всю дорогу, все эти годы ... Это вы еще парт Галицкого в Краснодаре не посещали.
11:25:13 22-04-2025
Гость (11:19:11 22-04-2025) Это вы еще парт Галицкого в Краснодаре не посещали. ... одуваны прикольные, хотел себе скрутить на дачю 8-)))
11:49:44 22-04-2025
Гость (11:19:11 22-04-2025) Это вы еще парт Галицкого в Краснодаре не посещали. ...
Если бы у нас выделили такой же бюджет (хотя парк Галицкого, насколько я знаю, построен на его деньги), тут на амике у разоблачителей коррупции просто инсульт задницы бы случился.
11:23:13 22-04-2025
Гость (11:00:57 22-04-2025) Я помню, как комментаторы на Амике всю дорогу, все эти годы ... а те ли это карпы?
11:51:16 22-04-2025
Элен без ребят (11:23:13 22-04-2025) а те ли это карпы?...
Ууууу, скандалы-интриги-расследования, власти скрывают, что карпов подменили, и поставили им чипы 5G, ууууууу!
12:08:38 22-04-2025
парк получился отличный, но уже видно изношенные детские площадки, плюс освещение частично померло. надо следить
17:17:46 22-04-2025
Рад , что парк благоустраивается, развивается грамотно и планомерно !!
Парк " изумрудный" это история района и города !
Рядом с церковью проходил тракт на Томск.
И место последнего приюта горожан. И место отдыха !! В истории всё не однозначно , но жизнь есть жизнь !!!
Успехов в развитии парка всей команде!!
08:21:42 26-04-2025
Места для уединенных медитаций далеко от неприятных энергетических тел на природе в тишине - опять в лесу искать?? А парк на что тогда??