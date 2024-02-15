"Формула М2" заморозила цены на стройматериалы

Об этом рассказали представители компании

15 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KEV7Y

Ремонт. Цемент / Фото: rawpixel.com / freepik.com

В начале февраля эксперты заявили о плановом росте цен на строительные материалы в Алтайском крае. К лету ожидают повышение от 15 до 30%. Однако повышение не будет повсеместным. Как сообщили amic.ru в гипермаркете строительных материалов "Формула М2", там решили не повышать цены на цемент и другие стройматериалы в ближайшее время.

Рост цен – это всегда дополнительная нагрузка на стройку и ремонт. Поэтому гипермаркет "Формула М2" удержит стоимость на доступном уровне для всех жителей края.

Кроме того, в компании придерживаются стратегии выгодных предложений. А потому постоянно проводят акции и распродажи, что позволяет существенно снизить стоимость ремонта.

"Сейчас из-за санкций уменьшается предложение на рынке, но нам удается поддерживать ассортимент более 30 тыс. товаров. А программы лояльности для профессионалов и предприятий позволят сэкономить средства и реализовать проекты без затруднений", – заявляют представители компании.

Конечно, динамику изменения цен на стройматериалы на Алтае диктует рынок. Но решение гипермаркета "Формула М2" демонстрирует стремление участвовать в формировании конкурентной и честной рыночной среды, соблюдая требования антимонопольного законодательства Российской Федерации.

ООО "Иктоникс Трейд"

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