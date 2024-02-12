Стройматериалы в Алтайском крае подорожают к лету
По мнению экспертов, цены могут вырасти на 15-30%
12 февраля 2024, 10:31, ИА Амител
Каменщик за работой / Фото: pxhere.com
Эксперты ожидают роста цен на стройматериалы в Алтайском крае к лету. Об этом сообщает "Толк".
Руководитель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин рассказал о том, что рост цен может составить от 15 до 30%. Особенно экспертов беспокоит стоимость цемента, которая также может увеличиться.
В список позиций, которые ждет подорожание, специалисты добавили силикаты, строительные смеси и пиломатериалы. Увеличится дефицит профилированных труб, OSB-плит, за ними потянется фанера, будет чувствоваться нехватка гипсовой штукатурки.
Из материала, дефицита которых не стоит ждать, выделили стекловолокно и другие утеплители.
10:35:35 12-02-2024
Откуда дефицит то?
10:37:56 12-02-2024
Хорошая новость!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
10:51:56 12-02-2024
А огурцы и помидоры подешевеют.
10:58:36 12-02-2024
А к чему статья? логично, так из года в год!
11:02:52 12-02-2024
А когда было иначе? Стройматериалы всегда дорожают и к лету особенно.
11:20:19 12-02-2024
Да они сейчас недоступны,куда больше?
11:25:25 12-02-2024
Вот удивили...
16:45:26 12-02-2024
Намекнули на то, что новостройки подорожают.
17:16:47 12-02-2024
Кто бы сомневался, лучше сразу написать, что ничего и никогда в "этой жизни" не подешевеет. 😀
20:17:54 12-02-2024
Тут один все твердит с цифрами, что живем лучше, жирнее, богаче и счастливее. Так чего хотеть то еще!