Стройматериалы в Алтайском крае подорожают к лету

По мнению экспертов, цены могут вырасти на 15-30%

12 февраля 2024, 10:31, ИА Амител

Каменщик за работой / Фото: pxhere.com

Эксперты ожидают роста цен на стройматериалы в Алтайском крае к лету. Об этом сообщает "Толк".

Руководитель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин рассказал о том, что рост цен может составить от 15 до 30%. Особенно экспертов беспокоит стоимость цемента, которая также может увеличиться.

В список позиций, которые ждет подорожание, специалисты добавили силикаты, строительные смеси и пиломатериалы. Увеличится дефицит профилированных труб, OSB-плит, за ними потянется фанера, будет чувствоваться нехватка гипсовой штукатурки.

Из материала, дефицита которых не стоит ждать, выделили стекловолокно и другие утеплители.