НОВОСТИЭкономика

Стройматериалы в Алтайском крае подорожают к лету

По мнению экспертов, цены могут вырасти на 15-30%

12 февраля 2024, 10:31, ИА Амител

Каменщик за работой / Фото: pxhere.com
Каменщик за работой / Фото: pxhere.com

Эксперты ожидают роста цен на стройматериалы в Алтайском крае к лету. Об этом сообщает "Толк".

Руководитель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин рассказал о том, что рост цен может составить от 15 до 30%. Особенно экспертов беспокоит стоимость цемента, которая также может увеличиться.

В список позиций, которые ждет подорожание, специалисты добавили силикаты, строительные смеси и пиломатериалы. Увеличится дефицит профилированных труб, OSB-плит, за ними потянется фанера, будет чувствоваться нехватка гипсовой штукатурки.

Из материала, дефицита которых не стоит ждать, выделили стекловолокно и другие утеплители.

цены

Комментарии 10

Avatar Picture
Алексей

10:35:35 12-02-2024

Откуда дефицит то?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

10:37:56 12-02-2024

Хорошая новость!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:56 12-02-2024

А огурцы и помидоры подешевеют.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:36 12-02-2024

А к чему статья? логично, так из года в год!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:52 12-02-2024

А когда было иначе? Стройматериалы всегда дорожают и к лету особенно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

11:20:19 12-02-2024

Да они сейчас недоступны,куда больше?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:25 12-02-2024

Вот удивили...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:45:26 12-02-2024

Намекнули на то, что новостройки подорожают.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

17:16:47 12-02-2024

Кто бы сомневался, лучше сразу написать, что ничего и никогда в "этой жизни" не подешевеет. 😀

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

20:17:54 12-02-2024

Тут один все твердит с цифрами, что живем лучше, жирнее, богаче и счастливее. Так чего хотеть то еще!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров