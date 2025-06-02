Форсаж: Барнаульский дрифт. Как прошли гонки, где "заносило" машины на бешеной скорости
В краевой столице состоялся первый этап Кубка Барнаульской Ракеты
02 июня 2025, 13:40, ИА Амител
В Барнауле 1 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" прошел первый этап Кубка Алтайского края по дрифту. В нем приняли участие около двух десятков профессиональных гонщиков из нескольких регионов страны. В общей сложности этим летом состоится четыре этапа гонок за Кубок Алтайского края по дрифту.
Наш край представили опытные пилоты. Были и участники из других регионов: Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, а также Ленинградской области. Соревнования приурочены к 80-летию Победы.
В итоге в первой гонке победу одержал Семен Гребнев из Санкт-Петербурга. В его активе 97 баллов. Также среди лидеров Антон Шипунов и Егор Зенич. В командном зачете на первом месте барнаульцы из "Ракеты".
Следующий этап гонок состоится 29 июня.
Как прошли гонки – смотрите в фоторепортаже.
13:50:44 02-06-2025
И хде ентот трек спортивно-технического клуба "Ракета"?
14:18:11 02-06-2025
Гость (13:50:44 02-06-2025) И хде ентот трек спортивно-технического клуба "Ракета"?... Под Павловском
14:17:58 02-06-2025
Фото это хорошо, а видео не судьба снять и выложить хоть пару минут?
14:29:59 02-06-2025
В детстве тоже нравилось, когда машинки жжжжж... У кого-то детство на всю жизнь
14:53:35 02-06-2025
Всяко лучше, чем по улицам города гонять.
16:46:56 02-06-2025
ППШариков (14:53:35 02-06-2025) Всяко лучше, чем по улицам города гонять.... На улицах города они без конца и краю тренируются.
16:55:19 02-06-2025
Было круто! Так держать! Ждем следующий этап!
16:59:04 02-06-2025
Вот если бы гаишники уличных гонщиков на этом треке принудительно заставляли после каждого превышения гонять тапку в пол, пока у тех дурь из башки не выветрится, тогда и по городу можно было спокойнее ездить и ходить. А то камер наставят и сидят считают, как штрафы капают и ладошки потирают
18:39:08 02-06-2025
Russkiy (16:59:04 02-06-2025) Вот если бы гаишники уличных гонщиков на этом треке принудит... Сильная мысль!