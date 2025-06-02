Форсаж: Барнаульский дрифт. Как прошли гонки, где "заносило" машины на бешеной скорости

В краевой столице состоялся первый этап Кубка Барнаульской Ракеты

02 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Гонки по дрифту в Барнауле / Фото предоставлено организаторами

В Барнауле 1 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" прошел первый этап Кубка Алтайского края по дрифту. В нем приняли участие около двух десятков профессиональных гонщиков из нескольких регионов страны. В общей сложности этим летом состоится четыре этапа гонок за Кубок Алтайского края по дрифту.

Наш край представили опытные пилоты. Были и участники из других регионов: Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, а также Ленинградской области. Соревнования приурочены к 80-летию Победы.

В итоге в первой гонке победу одержал Семен Гребнев из Санкт-Петербурга. В его активе 97 баллов. Также среди лидеров Антон Шипунов и Егор Зенич. В командном зачете на первом месте барнаульцы из "Ракеты".

Следующий этап гонок состоится 29 июня.

Как прошли гонки – смотрите в фоторепортаже.