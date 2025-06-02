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Форсаж: Барнаульский дрифт. Как прошли гонки, где "заносило" машины на бешеной скорости

В краевой столице состоялся первый этап Кубка Барнаульской Ракеты

02 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Гонки по дрифту в Барнауле / Фото предоставлено организаторами

В Барнауле 1 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" прошел первый этап Кубка Алтайского края по дрифту. В нем приняли участие около двух десятков профессиональных гонщиков из нескольких регионов страны. В общей сложности этим летом состоится четыре этапа гонок за Кубок Алтайского края по дрифту.

Наш край представили опытные пилоты. Были и участники из других регионов: Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, а также Ленинградской области. Соревнования приурочены к 80-летию Победы.

В итоге в первой гонке победу одержал Семен Гребнев из Санкт-Петербурга. В его активе 97 баллов. Также среди лидеров Антон Шипунов и Егор Зенич. В командном зачете на первом месте барнаульцы из "Ракеты".

Следующий этап гонок состоится 29 июня.

Как прошли гонки – смотрите в фоторепортаже.

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Барнаул Спорт Авто Соревнования

Комментарии 9

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Гость

13:50:44 02-06-2025

И хде ентот трек спортивно-технического клуба "Ракета"?

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Гость

14:18:11 02-06-2025

Гость (13:50:44 02-06-2025) И хде ентот трек спортивно-технического клуба "Ракета"?... Под Павловском

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Гость

14:17:58 02-06-2025

Фото это хорошо, а видео не судьба снять и выложить хоть пару минут?

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Гость

14:29:59 02-06-2025

В детстве тоже нравилось, когда машинки жжжжж... У кого-то детство на всю жизнь

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ППШариков

14:53:35 02-06-2025

Всяко лучше, чем по улицам города гонять.

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Гость

16:46:56 02-06-2025

ППШариков (14:53:35 02-06-2025) Всяко лучше, чем по улицам города гонять.... На улицах города они без конца и краю тренируются.

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Катя

16:55:19 02-06-2025

Было круто! Так держать! Ждем следующий этап!

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Russkiy

16:59:04 02-06-2025

Вот если бы гаишники уличных гонщиков на этом треке принудительно заставляли после каждого превышения гонять тапку в пол, пока у тех дурь из башки не выветрится, тогда и по городу можно было спокойнее ездить и ходить. А то камер наставят и сидят считают, как штрафы капают и ладошки потирают

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Гость

18:39:08 02-06-2025

Russkiy (16:59:04 02-06-2025) Вот если бы гаишники уличных гонщиков на этом треке принудит... Сильная мысль!

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