"Гонки созданы для эмоций". Организаторы кубка по дрифту на Алтае рассказали о турнире

Иван Никулин, Артем Рейзбих и пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев объяснили, почему нельзя пропустить это мероприятие

28 мая 2025, 13:10, ИА Амител

Турнир по дрифту на трассе "Ракета" / Фото: предоставлено организаторами

Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня в Барнауле на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета". В нем примут участие около двух десятков профессиональных гонщиков из нескольких регионов страны. В общей сложности этим летом состоится четыре этапа гонок за Кубок Алтайского края по дрифту. Гостей ждут не только увлекательные соревнования, но и интересная программа. Накануне турнира в студии радио DFM побывали его организаторы Иван Никулин, Артем Рейзбих и пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев.

Уровень участников

Наш край представят опытные пилоты. Будут и участники из других регионов: Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, а также Ленинградской области. Соревнования приурочены к 80-летию Победы.

Одним из гостей станет опытный пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев, который привез на Алтай свой гоночный автомобиль Nissan 200SX. Сейчас авто обслуживается в Новосибирске и уже через неделю приедет в Барнаул к первому этапу.

В эфире радиостанции Семен Гребнев рассказал, как пришел в дрифт-гонки. Раньше спортсмен профессионально занимался баскетболом и даже выступал за дубль питерского "Зенита", но потом решил попробовать свои силы в гонках. Кстати, в дрифт можно попасть с улицы. Если в обычных гонках нужно пройти долгий путь, в том числе "погонять" на картинге, то дрифтером можно стать, ездя на обычном автомобиле по улицам города.

Яркая программа

Стартует турнир в 11 часов. Организаторы обещают насыщенную программу. Сначала пройдет квалификация, потом – "парад пилотов", где гости смогут сфотографироваться с гонщиками. Далее – основные соревнования, на которых выберут лучшего из лучших. Но это еще не все сюрпризы, что приготовили организаторы мероприятия. На каждом этапе зрителей ждет уникальная шоу-программа. Так, 1 июня, в День защиты детей, будет организована детская гонка на педальных машинках времен СССР.

Кроме того, болельщики могут облачиться в специальную форму, надеть шлем, сесть в гоночный автомобиль и прокатиться по кругу на треке "Ракета" с опытными пилотами, чтобы почувствовать вкус гонок. Кстати, в Drift Taxi одновременно могут сесть до четырех человек вместе с водителем.

По словам организатора соревнований Ивана Никулина, нынешний турнир – яркое спортивное событие для нашего региона. Во время каждого из четырех этапов зрителей ждет много сюрпризов. Например, в августе планируют провести авиашоу. Тем более гоночный трек "Ракета" находится по соседству с частным аэродромом. К слову, Иван Никулин не только выступает организатором, но будет в составе членов жюри. В эфире студии Иван раскрыл слушателям секрет, что хочет вернуться в профессиональный мир дрифт-гонок.

А вот второй организатор кубка – Андрей Рейзбих – планирует выйти на старт 1 июня.

"У меня такой продолжительный опыт именно в летних соревнованиях. У меня это уже четвертый сезон, я наслаждаюсь дрифтом. У нас в Барнауле появилась гоночная трасса, и я окончательно понял, что дрифт дан мне для того, чтобы получать эмоции и дарить их тем, кто на это смотрит", – сообщил в эфире радиостанции Андрей Рейзбих.

Где пройдет турнир?

Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня на трассе СТК "Ракета" (локация в 2ГИС). Начало – в 11:00. Детям до 14 лет – бесплатно. Узнать подробности и полное расписание можно в социальных сетях турнира.

Посмотреть полный выпуск с организаторами соревнований в студии радио DFM можно по ссылке.