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Фото алтайского озера попало в список 100 лучших кадров 2024 года

Снимки для сервиса 2ГИС отбирал искусственный интеллект

14 января 2025, 14:51, ИА Амител

Озеро Бурсоль / Фото: 2ГИС      

Фото озера из алтайского поселка Бурсоль попало в список 100 лучших кадров 2024 года, отобранных сервисом 2ГИС. Как сообщает пресс-служба, их выбрал искусственный интеллект более чем из 6 млн фото.

На отобранных снимках представлены природные достопримечательности, шедевры архитектуры, парки, набережные и другие интересные места. Всего в проекте оказались кадры из 34 регионов, а больше всего нейросеть выделила фото из Москвы, Петропавловска-Камчатского и Санкт-Петербурга.

На вошедшей в список фотографии из Алтайского края запечатлено озеро Бурсоль. В августе оно окрашивается во впечатляющий ярко-розовый цвет.

Алтайский край

Комментарии 6

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Гость

15:38:54 14-01-2025

Только соли там почему-то нет для свободного сбора

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Musik

17:10:10 14-01-2025

Гость (15:38:54 14-01-2025) Только соли там почему-то нет для свободного сбора... вам соли не хватает?
9 рублей за кило! + гуаши развести.
вам тонны хватит для щастья?
могу монеток перевести.

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Гость

09:20:25 15-01-2025

Гость (15:38:54 14-01-2025) Только соли там почему-то нет для свободного сбора... Неправда, можно набрать, сколько унесешь

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Гость

16:57:01 14-01-2025

Бурлинская соль не соответствует требованиям Росстандарта для использования в пищевой промышленности из-за повышенного содержания взвешенных веществ, угробивших её пищевую ценность из-за пыльных бурь хрущовских времён. Кстати, Каменский рыбозавод в 00-е годы с удовольствием эту соль применял в виде солевого раствора, отделяя взвеси простым отстаиванием. Так что Соль-Илецк и Тыреть, основные конкуренты Бурлинского солепромысла, очень легко избавились от конкурента.

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Тоже со стажем

20:53:29 14-01-2025

Гость (16:57:01 14-01-2025) Бурлинская соль не соответствует требованиям Росстандарта дл... Её и сейчас применяют, растворяют в воде осадок выпадает, и да озерная соль вся грязная не только в Бурле.

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Гость

15:20:55 15-01-2025

озеро Манжерок убитое надо было поставить

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