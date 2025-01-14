Фото алтайского озера попало в список 100 лучших кадров 2024 года

Снимки для сервиса 2ГИС отбирал искусственный интеллект

14 января 2025, 14:51, ИА Амител

Озеро Бурсоль / Фото: 2ГИС

Фото озера из алтайского поселка Бурсоль попало в список 100 лучших кадров 2024 года, отобранных сервисом 2ГИС. Как сообщает пресс-служба, их выбрал искусственный интеллект более чем из 6 млн фото.

На отобранных снимках представлены природные достопримечательности, шедевры архитектуры, парки, набережные и другие интересные места. Всего в проекте оказались кадры из 34 регионов, а больше всего нейросеть выделила фото из Москвы, Петропавловска-Камчатского и Санкт-Петербурга.

На вошедшей в список фотографии из Алтайского края запечатлено озеро Бурсоль. В августе оно окрашивается во впечатляющий ярко-розовый цвет.