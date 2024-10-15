Бурлинская соль из Алтайского края стала брендом

Географическим статусом также обладают алтайский мед, минеральные воды "Бехтемирская" и "Завьяловская"

15 октября 2024, 08:18, ИА Амител

Соль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1135962

В Алтайском крае появился новый региональный бренд – соль из Бурлинского озера. Об этом сообщает Business FM Барнаул со ссылкой на Минэкономразвития.

Бурлинская соль известна по всей стране. Содержание соли в рапе, то есть в соляном рассоле, сопоставимо с показателями Мертвого моря.

Алтайская компания, занимающаяся добычей соли, решила зарегистрировать права на продукт, чтобы защитить его от недобросовестных производителей. Теперь соль получила статус "географическое указание". Это означает, что только соль, добытая в Бурсоли, может называться так по закону.

"Регистрация географического указания Роспатентом позволит защитить наш продукт от подделок, которые существуют на рынке. Это неудивительно, ведь добыча соли на озере Бурлинское ведется уже более 250 лет. Продукт используется в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, химической и пищевой промышленности. География поставок – от Сахалина до Ленинградской области", – рассказал специалист компании Максим Гниденко.

Бурлинская соль стала четвертым географическим указанием в Алтайском крае. Кроме нее, подобным статусом обладают алтайский мед, минеральные воды "Бехтемирская" и "Завьяловская". Особые интеллектуальные права на продукт действуют в течение десяти лет.