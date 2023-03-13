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Фото с места смертельной аварии в Новоалтайске опубликовали в соцсетях

Медики пытались спасти пострадавшего мужчину, но он скончался

13 марта 2023, 06:50, ИА Амител

В социальных сетях опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Новоалтайске. Иномарку, сбившую остановку, выбросило в снег.

Остановочный павильон после удара сильно деформировался. Пострадавшую женщину отбросило в сторону.

Врачи пытались оказать помощь второму пострадавшему, однако мужчина от полученных травм скончался.

Напомним, что инцидент произошёл в Новоалтайске 12 марта. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел на остановочный павильон, где находились люди.

Комментарии 2

  • Друзья. Соотечественники. Водители. Берегите себя !!! Дороги у нас очень - не очень. Будьте аккуратнее. У Вас семьи, жены, дети, родители.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Сколько можно носиться по городу, тем более в такую погоду, есть категория таких, себя не жалко, люди невиновные страдают.
    13 марта, Гость   Ответить
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