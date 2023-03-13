Фото с места смертельной аварии в Новоалтайске опубликовали в соцсетях
Медики пытались спасти пострадавшего мужчину, но он скончался
13 марта 2023, 06:50, ИА Амител
В социальных сетях опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Новоалтайске. Иномарку, сбившую остановку, выбросило в снег.
Остановочный павильон после удара сильно деформировался. Пострадавшую женщину отбросило в сторону.
Врачи пытались оказать помощь второму пострадавшему, однако мужчина от полученных травм скончался.
Напомним, что инцидент произошёл в Новоалтайске 12 марта. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел на остановочный павильон, где находились люди.
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