Фотограф из Барнаула показал снимки морей на красавице-Луне

Красотища

07 января 2025, 10:10, ИА Амител

Растущая Луна / Фото: Олег Петров

Барнаульский фотограф Олег Петров сделал на камеру через телескоп завораживающие кадры растущей Луны. На двух снимках, опубликованных в группе "Наблюдательный Барнаул" в соцсети "ВКонтакте", можно увидеть море Кризисов, расположенное на краю, чуть ниже – море Изобилия, а также частично моря Спокойствия и Нектара. Кроме того, на изображении заметны кратеры разных размеров.

Автор снимков сообщил, что фото были сделаны еще 5 января, когда Луна была освещена на 33%, через зеркально-линзовый телескоп Celestron 11 на астрономическую камеру, фото собрано из пяти фрагментов.

Отметим, что Олег Петров – известный барнаульский астроном, фотограф космических объектов и участник любительского астрономического объединения.