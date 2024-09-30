Астрономы опровергли информацию о приближении к Земле "второй Луны"
Астероид 2024 PT5 не получится увидеть невооруженным глазом
30 сентября 2024, 12:00, ИА Амител
Астрономы опровергли появление второй Луны у Земли, пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.
Ранее сообщили, что гравитационное притяжение нашей планеты захватит астероид 2024 PT5 диаметром 10 метров, который станет спутником Земли с 29 сентября по 25 ноября.
"Под воздействием гравитации Земли он изменит свою орбиту, но спутником Земли никогда не станет", – заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева и добавила, что увидеть невооруженным глазом астероид не получится.
Астроном Леонид Еленин добавил, что Земля смогла погасить скорость астероида, но он уже вышел за пределы ее гравитационного влияния и был "утянут" Солнцем.
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