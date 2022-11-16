Зачем начали заливать воду в пруд барнаульского парка «Изумрудный» и насколько его заполнят

Воду в тестовом режиме залили в пруд в барнаульском парке «Изумрудный». Полноценно заполнять пруд начнут через 2-3 дня, пока же рабочие проверяют работу всех систем. Об этом рассказал amic.ru руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев.

Когда пруд полностью зальют?

По словам Вакаева, сообщения о заливке пруда в «Изумрудном» — это фальстарт.

«Когда скважину сдают в эксплуатацию, идёт её тестовое включение на 48 часов. Её включили, чтобы она поработала. Сейчас вода уже отключена. Проверили — всё нормально, работает. Теперь, чтобы пустить воду, надо подсоединить скважину к нашим коммуникациям — к электричеству и водоснабжению, это займёт пару дней. Пока это чисто рабочий процесс. Можно было сливать в другую сторону, но мы решили сливать в пруд. Вода чистая, нормальная, но это только тестовое включение», — объяснил Владислав Вакаев.

По его словам, полноценно запустить воду в пруд планируется через 2-3 дня. Об этом руководство парка объявит на своих платформах. Вакаев отметил, что заполнение будет длиться около недели, но всё будет зависеть от погодных условий. До конца следующей недели рабочие постараются залить пруд водой, однако если на улице будет температура ниже -30 градусов, то запуск может остановиться. Поэтому руководство парка будет действовать по ситуации.

Пруд планируется заполнить на 90 сантиметров, в таком состоянии он простоит до весны. А весной его дольют до летнего уровня — 1,2 метра, рассказал руководитель парка. Этой зимой пруд использоваться как каток не будет, это хотят сделать только в следующем году.

Тестовая заливка пруда в парке «Изумрудный» / Фото: Екатерина Смолихина

Что сделано и какие работы остались?

Сейчас третий этап благоустройства парка подходит к концу. По основному контракту работы должны завершиться до конца ноября, отметил Вакаев. Осталось доделать деревянные конструкции, террасы, закончить покрывать мосты, установить лавочки и светильники, рассказал глава парка. Отдельно идёт строительство визит-центра и павильона с мини-кафе и пунктом проката коньков, лыж, оборудования для бадминтона и тенниса. Оно продолжится зимой. Сейчас подготовлено только свайное поле, пояснил Вакаев.

Напомним, что на третий этап благоустройства «Изумрудного» в этом году выделили 120 млн рублей. Половина от этой суммы, 60 млн рублей, ушла на реконструкцию пруда. Рабочие очистили его от мусора, сделали гидроизоляцию и отсыпку дна, установили очистные сооружения. Глубина водоёма составит 1,2 метра. Вокруг пруда в этом году построили мощёную плиткой набережную, склоны озеленили естественным газоном, появился пирс и спуск к воде. Кроме того, рабочие оборудовали беседку.

Благоустройство «Изумрудного» по программе 2Формирование комфортной городской среды" продлится ещё один год и завершится к 2024 году. К этому времени там планируется построить визит-центр, пункт проката, амфитеатр, шахматный павильон, колоннаду, доделать дорожки и вымостить плиткой участок бывшего томского почтового тракта. Также на деньги РПЦ в «Изумрудном» ремонтируется Крестовоздвиженский храм, в котором раньше был планетарий. Сейчас рабочие там ремонтируют крышу, отметил Вакаев.

Отметим, что за два предыдущих этапа работ в «Изумрудном» создали сеть пешеходных дорожек, благоустроили центральную часть, установили освещение, скамейки и обустроили две детские площадки.

Новости

Общество Когда в барнаульском парке «Изумрудный» закончится реконструкция пруда и будет ли там каток зимой?

Новости

Общество Губернатору Томенко показали, как идут работы по восстановлению озера в парке «Изумрудный»