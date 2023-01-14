Марфуша и Елизавета II. Фото неподражаемой Инны Чуриковой

Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни

14 января 2023, 20:55, ИА Амител

Кадр из фильма "Морозко" (1964 г.)

14 января в возрасте 79 лет ушла из жизни народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера. "Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни", – сказал он.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Играла не только в театре, но и в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", Тот самый Мюнхгаузен" и других.

Снимки великой актрисы в нашей фотоленте.











































Фото: ТАСС