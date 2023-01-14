Стала известна причина смерти актрисы Инны Чуриковой

Звезда советского кино скончалась 14 января в больнице

14 января 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января в возрасте 79 лет от остановки сердца, пишет ФАН.

Звезда советского кино умерла в Боткинской больнице. По данным источника издания, после падения на сцене Чурикова лежала в другой клинике, но там у неё выявили множественные кисты в головном мозге.

"Артистка падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. Однако оперировать Чурикову было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало. В больнице уже готовились к уходу 79-летней актрисы. Официальной причиной её смерти назвали остановку сердца", – отмечает издание.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Играла не только в театре, но и в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", Тот самый Мюнхгаузен" и других.