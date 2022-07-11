Водолазы показали, какую гадость достали из популярного у туристов Телецкого озера

Сибирские дайверы очистили дно Телецкого озера от мусора и затонувших сетей. Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко

В первую очередь водолазы «охотились» за брошенными браконьерскими сетями. Они вытащили на поверхность 14 целых сетей и множество обрывков. В общей сложности дайверы очистили заповедные берега от полукилометра сетей.

В их ячейках нашли много мёртвой рыбы. Попадались трупы налимов, сигов, хариусов с икрой, щук, широколобок. Кроме мёртвой рыбы дайверы нашли в сетях и живых, которых освободили и выпустили на свободу.

Попадается в Телецком озере и пластиковый мусор. Хотя вокруг водоема мало населенных пунктов, пластиковая тара все-таки попадает в него. Её сдувает с моторок, ее приносит ветром.

«Сложно передать словами запах, источаемый сетями, поднятыми на поверхность после нескольких месяцев на дне. Зрелище „гирлянд“ из рыб с разной степенью разложения не менее отвратительное. Микроорганизмы, ультрафиолетовое излучение, перепады температуры воды рано или поздно сделают свое дело и микропластик (частицы любого пластика размером до 5 мм) дойдет по пищевой цепочке вплоть до нас с вами. Его потенциальную опасность и распространение еще только предстоит осмыслить», — пишут на сайте Алтайского заповедника участники экспедиции — барнаульские дайверы Роман Воробьёв, Татьяна Клименко.

На эту трудную работу брали только опытных водолазов из Барнаула, Кемерова, Новокузнецка и Белово, так как поднять со дня тяжелую сеть может далеко не каждый дайвер. Запутаться в нее легко, а паника под водой равносильна смерти, рассказывают Татьяна и Роман. Затраты на такую работу несоизмеримо выше стоимости дешевых сетей и пластиковых бутылок.

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