Fox News: Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для переговоров

По словам источника, кандидат пользуется большим авторитетом и не будет получать оплату за работу на должности

14 ноября 2024, 11:14, ИА Амител

Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Избранный президент США Дональд Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <...> добиться мирного урегулирования", – процитировал телеканал заявление одного из информированных собеседников.

Ожидается, что работа спецпосланника не будет оплачиваться. Источник утверждает, что назначение состоится уже скоро.