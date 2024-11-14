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Fox News: Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для переговоров

По словам источника, кандидат пользуется большим авторитетом и не будет получать оплату за работу на должности

14 ноября 2024, 11:14, ИА Амител

Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Избранный президент США Дональд Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <...> добиться мирного урегулирования", – процитировал телеканал заявление одного из информированных собеседников.

Ожидается, что работа спецпосланника не будет оплачиваться. Источник утверждает, что назначение состоится уже скоро.

США Россия Политика украина спецоперация

Комментарии 3

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Бдыщ..

11:57:49 14-11-2024

Илон Маск?

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Гость

12:20:41 14-11-2024

Бдыщ.. (11:57:49 14-11-2024) Илон Маск? ... Тоже так подумал

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Гость

12:50:40 14-11-2024

Так то хорошая новость

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