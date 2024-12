Трамп собирается "как можно скорее" заключить мирное соглашение по Украине

По словам президента Финляндии, сделка может быть достигнута до января 2025 года

12 ноября 2024, 19:23, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Go to Library of Congress's profile Library of Congress

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует "как можно скорее" заключить мирное соглашение по Украине. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после разговора с политиком. Выступая на климатическом саммите ООН в Баку, Стубб отметил, что сделка между конфликтующими сторонами может быть достигнута еще до инаугурации Трампа. Она состоится в январе 2025 года. При этом президент Финляндии не смог ответить относительно границы замораживания конфликта. По его словам, пока никто не знает, "где все разрешится".