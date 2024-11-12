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Трамп собирается "как можно скорее" заключить мирное соглашение по Украине

По словам президента Финляндии, сделка может быть достигнута до января 2025 года

12 ноября 2024, 19:23, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Go to Library of Congress's profile Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Go to Library of Congress's profile Library of Congress

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует "как можно скорее" заключить мирное соглашение по Украине. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после разговора с политиком.

Выступая на климатическом саммите ООН в Баку, Стубб отметил, что сделка между конфликтующими сторонами может быть достигнута еще до инаугурации Трампа. Она состоится в январе 2025 года.

При этом президент Финляндии не смог ответить относительно границы замораживания конфликта. По его словам, пока никто не знает, "где все разрешится".

США Политика украина спецоперация

Комментарии 7

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Гость

19:34:44 12-11-2024

Вот и хорошо. В марте все закончится

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Элен без ребят

20:30:56 12-11-2024

официально ничего он делать не будет, пока не вступит в должность.

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Гость из будущего

22:54:49 12-11-2024

Элен без ребят (20:30:56 12-11-2024) официально ничего он делать не будет, пока не вступит в долж...
Так и потом не будет

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Гость

20:50:17 12-11-2024

Как всякий торгаш Трамп кумекает мелко:
Мир вместо войны для него только "сделка"!

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Санечек

21:16:47 12-11-2024

то есть все зависит от Трампа...Он главный в этом мире...?

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гость

21:44:34 12-11-2024

Если только его не грохнут до инногурации, в Америке протесты набирают обороты и полно придурков кто может стрельнуть из толпы.

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Гость

08:37:50 13-11-2024

Хорошая новость. Жаль только, что президент Финляндии врет. Особенно про "до января 2025". Вряд ли президент Финляндии не знает про закон Логана в США, котрый запрещает не вступившему в должность президенту вести переговоры. Как частное лицо он может звонить, кому хочет, но про это он никому не скажет

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