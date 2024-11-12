Трамп собирается "как можно скорее" заключить мирное соглашение по Украине
По словам президента Финляндии, сделка может быть достигнута до января 2025 года
12 ноября 2024, 19:23, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Go to Library of Congress's profile Library of Congress
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует "как можно скорее" заключить мирное соглашение по Украине. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после разговора с политиком.
Выступая на климатическом саммите ООН в Баку, Стубб отметил, что сделка между конфликтующими сторонами может быть достигнута еще до инаугурации Трампа. Она состоится в январе 2025 года.
При этом президент Финляндии не смог ответить относительно границы замораживания конфликта. По его словам, пока никто не знает, "где все разрешится".
19:34:44 12-11-2024
Вот и хорошо. В марте все закончится
20:30:56 12-11-2024
официально ничего он делать не будет, пока не вступит в должность.
22:54:49 12-11-2024
Элен без ребят (20:30:56 12-11-2024) официально ничего он делать не будет, пока не вступит в долж...
Так и потом не будет
20:50:17 12-11-2024
Как всякий торгаш Трамп кумекает мелко:
Мир вместо войны для него только "сделка"!
21:16:47 12-11-2024
то есть все зависит от Трампа...Он главный в этом мире...?
21:44:34 12-11-2024
Если только его не грохнут до инногурации, в Америке протесты набирают обороты и полно придурков кто может стрельнуть из толпы.
08:37:50 13-11-2024
Хорошая новость. Жаль только, что президент Финляндии врет. Особенно про "до января 2025". Вряд ли президент Финляндии не знает про закон Логана в США, котрый запрещает не вступившему в должность президенту вести переговоры. Как частное лицо он может звонить, кому хочет, но про это он никому не скажет