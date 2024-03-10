Франция создает альянс стран для отправки военных на Украину
Пока неизвестно, поддержит ли его кто-то
10 марта 2024, 09:25, ИА Амител
Флаг Франциии / Фото: pxhere.com
Франция создает альянс стран, которые готовы отправить своих военных на Украину. Об этом сообщило издание Politico.
Франция создает альянс стран, которые потенциально могут отправить своих военных на Украину, и таким образом углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.
Большинство стран ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили об отсутствии планов отправки войск на Украину. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва более открыты для этой идеи.
Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил ранее первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.
09:57:28 10-03-2024
Неплохая идея. На СВО перебьют заодно войска эстонии, латвии и литвы.
11:52:17 10-03-2024
Гость (09:57:28 10-03-2024) Неплохая идея. На СВО перебьют заодно войска эстонии, латвии... Конечно неплохая! Третья мировая-это так весело...
11:11:21 10-03-2024
Французский легион?
12:28:45 10-03-2024
Сомневаюсь ,что Франция (на минутку ядерная страна) отправит контингент реальной своей армии сражаться не за свою территорию. У Макрона нет таких прав самостоятельно посылать армию на чужбину,только при если будет добро от парламента страны,а такое не будет 100%. Это блеф его и к тому же ,который был не выгоден стране,так как в связи с массовыми протестами фермеров и происходящих военных учений в Европе казна Франции в разы обеднела (сняты многие социальные льготы в стране). И самое главное оппозиция предлагает в парламенте страны провести собрание по поводу недоверия президенту. И видимо самое главное - при первых же масштабных людских потерь при огневом контакте с российскими войсками во франции может произойти колоссальные политические революции и смена власти. Это всё знает господин Макрон по этому это всего лишь его максимализм не более.
16:41:39 10-03-2024
В школу не ходили? Читать не научились?
Франция создает альянс стран для отправки военных на Украину.
Здесь хоть слово говорится, что Франция отправит свои войска?
Мы тоже можем создать альянс стран и отправить в Африку, Южную Америку или еще куда-то
войска этих стран воевать за наши интересы.