Франция создает альянс стран для отправки военных на Украину.

Пока неизвестно, поддержит ли его кто-то

10 марта 2024, 09:25, ИА Амител

Флаг Франциии / Фото: pxhere.com

Франция создает альянс стран, которые готовы отправить своих военных на Украину. Об этом сообщило издание Politico.

Франция создает альянс стран, которые потенциально могут отправить своих военных на Украину, и таким образом углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.

Большинство стран ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили об отсутствии планов отправки войск на Украину. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва более открыты для этой идеи.

Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил ранее первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.