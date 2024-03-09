Россия не планирует устранять Зеленского, заявил Полянский
Дипломат дал понять, что если российские военные хотели бы попасть по кортежу украинского президента в Одессе, они это бы сделали
09 марта 2024, 12:58, ИА Амител
Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.
6 марта ВС РФ нанесли удар по порту Одессы. Как утверждали украинские СМИ, тогда в нескольких сотнях метров находился кортеж Зеленского и греческой делегации. Впоследствии за это западные представители Совбеза ООН раскритиковали РФ.
Полянский подтвердил, что во время визита в Одессу Зеленского и греческой делегации по местным военным объектам наносился удар, но тревога в городе не объявлялась.
"Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?" – спросил дипломат у членов Совбеза ООН (цитата по РИА Новости).
Полянский отметил, что в результате того удара был уничтожен цех сборки морских беспилотников на основе поставляемых из Великобритании компонентов, и эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский.
Накануне Владимир Зеленский отверг предложение президента Турции Реджепа Эрдогана об участии России в мирном саммите.
13:08:56 09-03-2024
Этого черного клоуна надо морально уничтожить! Что бы в подвале доживал свою мрачную жизнь. "Надо Федя, надо..." (с)
13:36:39 09-03-2024
А кто скажет ,что хочет. Он просто умрёт от укуса комара.Ха,ха...
14:32:17 09-03-2024
Гость (14:21:03 09-03-2024) Пусть лучше сотни тысяч погибают с обеих сторон,чем такого ч... Убийство зеленского ничего не изменит, поставят другую куклу и все продолжится.
17:30:18 09-03-2024
Зеленский выгоден РФ. Лучше клоун во главе сил противника, чем тот же Залужный
19:20:04 09-03-2024
Гость (17:30:18 09-03-2024) Зеленский выгоден РФ. Лучше клоун во главе сил противника, ч... а вы реально думаете, что зелебоба во главе сил?