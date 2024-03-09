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Россия не планирует устранять Зеленского, заявил Полянский

Дипломат дал понять, что если российские военные хотели бы попасть по кортежу украинского президента в Одессе, они это бы сделали

09 марта 2024, 12:58, ИА Амител

Дмитрий Полянский / Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС
Дмитрий Полянский / Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

6 марта ВС РФ нанесли удар по порту Одессы. Как утверждали украинские СМИ, тогда в нескольких сотнях метров находился кортеж Зеленского и греческой делегации. Впоследствии за это западные представители Совбеза ООН раскритиковали РФ.

Полянский подтвердил, что во время визита в Одессу Зеленского и греческой делегации по местным военным объектам наносился удар, но тревога в городе не объявлялась.

"Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?" – спросил дипломат у членов Совбеза ООН (цитата по РИА Новости).

Полянский отметил, что в результате того удара был уничтожен цех сборки морских беспилотников на основе поставляемых из Великобритании компонентов, и эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский отверг предложение президента Турции Реджепа Эрдогана об участии России в мирном саммите.

СВО Россия

Комментарии 5

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Реzидент

13:08:56 09-03-2024

Этого черного клоуна надо морально уничтожить! Что бы в подвале доживал свою мрачную жизнь. "Надо Федя, надо..." (с)

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гость

13:36:39 09-03-2024

А кто скажет ,что хочет. Он просто умрёт от укуса комара.Ха,ха...

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Гость

14:32:17 09-03-2024

Гость (14:21:03 09-03-2024) Пусть лучше сотни тысяч погибают с обеих сторон,чем такого ч... Убийство зеленского ничего не изменит, поставят другую куклу и все продолжится.

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Гость

17:30:18 09-03-2024

Зеленский выгоден РФ. Лучше клоун во главе сил противника, чем тот же Залужный

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Элен без ребят

19:20:04 09-03-2024

Гость (17:30:18 09-03-2024) Зеленский выгоден РФ. Лучше клоун во главе сил противника, ч... а вы реально думаете, что зелебоба во главе сил?

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