Россия не планирует устранять Зеленского, заявил Полянский

Дипломат дал понять, что если российские военные хотели бы попасть по кортежу украинского президента в Одессе, они это бы сделали

09 марта 2024, 12:58, ИА Амител

Дмитрий Полянский / Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Россия не планирует устранять президента Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

6 марта ВС РФ нанесли удар по порту Одессы. Как утверждали украинские СМИ, тогда в нескольких сотнях метров находился кортеж Зеленского и греческой делегации. Впоследствии за это западные представители Совбеза ООН раскритиковали РФ.

Полянский подтвердил, что во время визита в Одессу Зеленского и греческой делегации по местным военным объектам наносился удар, но тревога в городе не объявлялась.

"Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?" – спросил дипломат у членов Совбеза ООН (цитата по РИА Новости).

Полянский отметил, что в результате того удара был уничтожен цех сборки морских беспилотников на основе поставляемых из Великобритании компонентов, и эта цель намного важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне" Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский отверг предложение президента Турции Реджепа Эрдогана об участии России в мирном саммите.