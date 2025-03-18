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Французская метал-группа Celeste отправится в тур по России

Гастроли запланированы на май и июнь

18 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Группа Celeste / Фото: celesteband.com
Группа Celeste / Фото: celesteband.com

Французская блэк-метал-группа Celeste отправится в масштабный тур по России, сообщает организатор во "ВКонтакте".

В мае и июне 2025 года музыканты выступят в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и в других городах.

Расписание гастролей:

Расписание тура Celeste / Источник: vk.com/animalcargobooking

Отметим, что после объявления турне Celeste столкнулась с волной ненависти в соцсетях: фанаты и некоторые другие музыканты сочли, что ехать в Россию в нынешней обстановке – неправильно. Французы в итоге удалили этот пост.

Celeste – французская блэк-метал-группа из Лиона, основанная в 2005 году. В своем звучании коллектив объединяет блэк-метал, сладж-метал и пост-хардкор. За свою карьеру музыканты выпустили шесть студийных альбомов.

культура музыка

Комментарии 4

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Гость

11:46:07 18-03-2025

Так приедут или переобуются? Пока непонятно

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Musik

13:00:37 18-03-2025

Пусть Мистраль отработают.

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Гость

15:22:19 18-03-2025

Шпиёны?

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Гость

21:52:41 18-03-2025

зачем они тут?

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