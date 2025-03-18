Французская метал-группа Celeste отправится в тур по России

Гастроли запланированы на май и июнь

18 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Группа Celeste / Фото: celesteband.com

Французская блэк-метал-группа Celeste отправится в масштабный тур по России, сообщает организатор во "ВКонтакте".

В мае и июне 2025 года музыканты выступят в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и в других городах.

Расписание гастролей:

Расписание тура Celeste / Источник: vk.com/animalcargobooking

Отметим, что после объявления турне Celeste столкнулась с волной ненависти в соцсетях: фанаты и некоторые другие музыканты сочли, что ехать в Россию в нынешней обстановке – неправильно. Французы в итоге удалили этот пост.

Celeste – французская блэк-метал-группа из Лиона, основанная в 2005 году. В своем звучании коллектив объединяет блэк-метал, сладж-метал и пост-хардкор. За свою карьеру музыканты выпустили шесть студийных альбомов.