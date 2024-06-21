Группа Metallica выбесила русофобов

Фанаты раскритиковали легендарную трэш-метал-группу за анонс концерта на русском языке

21 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Группа Metallica / Фото: metallica.com

Американская группа Metallica анонсировала концерты в игре Fortnite на русском языке и тем самым выбесила русофобов.

На днях для королевской битвы вышел патч с контентом Metallica, а также стартовал четвертый сезон Fortnite Festival, посвященный коллективу.

В рамках сезона 22 и 23 июня пройдет шесть виртуальных концертов группы, в честь чего Metallica опубликовала пост с надписью "Рев. Драйв. Рок".

Скриншот из соцсетей группы Metallica

Некоторые подписчики не оценили такого внимания к русскоязычным фанатам и начали всячески осуждать музыкантов:

"Жалкие", "Не ожидал такого от вас", "Какой стыд", "По-русски? Вы издеваетесь?", "Какого черта?", "Почему по-русски?" – пишут пользователи.

Не спасло группу от хейта даже то, что в мае 2023 года ее лидер Джеймс Хэтфилд навещал украинских солдат в американском госпитале, а до этого коллектив жертвовал 500 тысяч долларов на помощь украинским беженцам.

Несмотря на критику, Metallica пост удалять не стала.