НОВОСТИКультура

Группа Metallica выбесила русофобов

Фанаты раскритиковали легендарную трэш-метал-группу за анонс концерта на русском языке

21 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Группа Metallica / Фото: metallica.com
Группа Metallica / Фото: metallica.com

Американская группа Metallica анонсировала концерты в игре Fortnite на русском языке и тем самым выбесила русофобов.

На днях для королевской битвы вышел патч с контентом Metallica, а также стартовал четвертый сезон Fortnite Festival, посвященный коллективу.

В рамках сезона 22 и 23 июня пройдет шесть виртуальных концертов группы, в честь чего Metallica опубликовала пост с надписью "Рев. Драйв. Рок".

Скриншот из соцсетей группы Metallica

Некоторые подписчики не оценили такого внимания к русскоязычным фанатам и начали всячески осуждать музыкантов: 

"Жалкие", "Не ожидал такого от вас", "Какой стыд", "По-русски? Вы издеваетесь?", "Какого черта?", "Почему по-русски?" – пишут пользователи.

Не спасло группу от хейта даже то, что в мае 2023 года ее лидер Джеймс Хэтфилд навещал украинских солдат в американском госпитале, а до этого коллектив жертвовал 500 тысяч долларов на помощь украинским беженцам.

Несмотря на критику, Metallica пост удалять не стала.

культура музыка

Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

15:22:50 21-06-2024

Какие же они все дебилы, если ведутся на такую мелочь... Совершенно больные ... хотел написать "люди", но вовремя остановился. АВ Металлика- хороший ВИА, духоподъёмный. В особенности '86 Master of Puppets, да.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виктор

21:57:43 21-06-2024

Не все в Рашке фашисты, Металлика для нормальных россиян написали.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:30 22-06-2024

Виктор (21:57:43 21-06-2024) Не все в Рашке фашисты, Металлика для нормальных россиян нап... Рашка у тебя в штанах

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:30:32 23-06-2024

Виктор (21:57:43 21-06-2024) Не все в Рашке фашисты, Металлика для нормальных россиян нап... Мыкола, перелогинься. мы тебя узнали. эмаль в цветочек отсвечивает.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:40:57 22-06-2024

А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хихихаха

14:43:44 22-06-2024

Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... Ну, типа, с самого её основания она была трэш-метал группой

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хихихаха

14:43:46 22-06-2024

Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... Ну, типа, с самого её основания она была трэш-метал группой

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

01:19:20 22-06-2024

Так нет же разницы в этих словах на русском и на украинском.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:32 22-06-2024

... (01:19:20 22-06-2024) Так нет же разницы в этих словах на русском и на украинском.... В украинском нет буквы Й, как минимум))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кирилл

07:11:37 22-06-2024

Да что не скажи, постоянно будут поливать грязью, по мне, хорошо что Метталика решила не удалять пост.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:34 22-06-2024

Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... первые четыре альбома металлики считаются трэш-металом.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:05 22-06-2024

Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... Она всегда таковой являлась...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хихихаха

14:36:18 22-06-2024

Метла - агонь. Может быть ради такого я даже скачаю форт, но это не точно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

18:15:02 22-06-2024

... (01:19:20 22-06-2024) Так нет же разницы в этих словах на русском и на украинском.... И буквы ё - тоже.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вячеслав

23:59:43 22-06-2024

Металлика... Трэш был жёсткий, особенно после смены бассиста. По мне классно совместили в 72 Season.. Люблю их с юности. Жёстко и металлический.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Борман

03:30:07 23-06-2024

Вообще насрать на металлику! Только SLAYER!!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:36 23-06-2024

Борман (03:30:07 23-06-2024) Вообще насрать на металлику! Только SLAYER!!! ... Там подобного сорта музыки - вагон. Не стану их перечислять, не вижу смысла. От Бразилии до Японии такое записывали. Только кто все они, и кто Металлика? Разные уровни. Металлику знают все, а всякие слейры и кэннибал корпсы- только упоротые слушали.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

11:57:13 23-06-2024

Борман (03:30:07 23-06-2024) Вообще насрать на металлику! Только SLAYER!!! ... Raining blood !!!!!!! Хе-хе

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:28:20 23-06-2024

а то, что Металлика поет на разных языках и на русском в том числе, никого не смущает?
пс. думаю, что фанатам *рать на самом деле. это обычное разжигание русофобии в СМИ, а
кто был на концерте Металлики, тот я! \m/

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фиат

09:40:54 23-06-2024

Ну не на хуторском же

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

11:30:23 23-06-2024

Можно увидеть оригинал их текста на русском, а заодно комментарии «русофобов»?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:00 23-06-2024

Андрей (11:30:23 23-06-2024) Можно увидеть оригинал их текста на русском, а заодно коммен... Зашёл на их страницу Фейсбук, нет там русского текста, решил пройтись по комментариям, никто ничего не написал про какой-либо прошлый пост и русофобские комментарии.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин. Дэф

14:04:17 23-06-2024

Европейским фанатам пора объяснить во что они превращаются. Нацызмом попахивает в прямом смысле! Металлика нейтральная и это правильно!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

14:47:28 23-06-2024

Ну и правильно,а на каком им ещё языке писать .Русский язык знают все бывшие республики СССР.не писать же им на 15 языках

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Святослав

05:01:13 24-06-2024

Это в очередной раз доказывает их глупость узколобость. Одним словом «КЛОУНЫ» 🤡

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
сашок

15:13:36 16-07-2024

кто играет в fortnite пиши я

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров