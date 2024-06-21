Группа Metallica выбесила русофобов
Фанаты раскритиковали легендарную трэш-метал-группу за анонс концерта на русском языке
21 июня 2024, 14:31, ИА Амител
Американская группа Metallica анонсировала концерты в игре Fortnite на русском языке и тем самым выбесила русофобов.
На днях для королевской битвы вышел патч с контентом Metallica, а также стартовал четвертый сезон Fortnite Festival, посвященный коллективу.
В рамках сезона 22 и 23 июня пройдет шесть виртуальных концертов группы, в честь чего Metallica опубликовала пост с надписью "Рев. Драйв. Рок".
Некоторые подписчики не оценили такого внимания к русскоязычным фанатам и начали всячески осуждать музыкантов:
"Жалкие", "Не ожидал такого от вас", "Какой стыд", "По-русски? Вы издеваетесь?", "Какого черта?", "Почему по-русски?" – пишут пользователи.
Не спасло группу от хейта даже то, что в мае 2023 года ее лидер Джеймс Хэтфилд навещал украинских солдат в американском госпитале, а до этого коллектив жертвовал 500 тысяч долларов на помощь украинским беженцам.
Несмотря на критику, Metallica пост удалять не стала.
15:22:50 21-06-2024
Какие же они все дебилы, если ведутся на такую мелочь... Совершенно больные ... хотел написать "люди", но вовремя остановился. АВ Металлика- хороший ВИА, духоподъёмный. В особенности '86 Master of Puppets, да.
21:57:43 21-06-2024
Не все в Рашке фашисты, Металлика для нормальных россиян написали.
14:07:30 22-06-2024
Виктор (21:57:43 21-06-2024) Не все в Рашке фашисты, Металлика для нормальных россиян нап... Рашка у тебя в штанах
09:30:32 23-06-2024
Виктор (21:57:43 21-06-2024) Не все в Рашке фашисты, Металлика для нормальных россиян нап... Мыкола, перелогинься. мы тебя узнали. эмаль в цветочек отсвечивает.
00:40:57 22-06-2024
А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?
14:43:44 22-06-2024
Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... Ну, типа, с самого её основания она была трэш-метал группой
14:43:46 22-06-2024
Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... Ну, типа, с самого её основания она была трэш-метал группой
01:19:20 22-06-2024
Так нет же разницы в этих словах на русском и на украинском.
15:20:32 22-06-2024
... (01:19:20 22-06-2024) Так нет же разницы в этих словах на русском и на украинском.... В украинском нет буквы Й, как минимум))
07:11:37 22-06-2024
Да что не скажи, постоянно будут поливать грязью, по мне, хорошо что Метталика решила не удалять пост.
11:47:34 22-06-2024
Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... первые четыре альбома металлики считаются трэш-металом.
12:25:05 22-06-2024
Гость (00:40:57 22-06-2024) А с каких пор Металлика стала трэш-металл группой?... Она всегда таковой являлась...
14:36:18 22-06-2024
Метла - агонь. Может быть ради такого я даже скачаю форт, но это не точно
18:15:02 22-06-2024
... (01:19:20 22-06-2024) Так нет же разницы в этих словах на русском и на украинском.... И буквы ё - тоже.
23:59:43 22-06-2024
Металлика... Трэш был жёсткий, особенно после смены бассиста. По мне классно совместили в 72 Season.. Люблю их с юности. Жёстко и металлический.
03:30:07 23-06-2024
Вообще насрать на металлику! Только SLAYER!!!
07:37:36 23-06-2024
Борман (03:30:07 23-06-2024) Вообще насрать на металлику! Только SLAYER!!! ... Там подобного сорта музыки - вагон. Не стану их перечислять, не вижу смысла. От Бразилии до Японии такое записывали. Только кто все они, и кто Металлика? Разные уровни. Металлику знают все, а всякие слейры и кэннибал корпсы- только упоротые слушали.
11:57:13 23-06-2024
Борман (03:30:07 23-06-2024) Вообще насрать на металлику! Только SLAYER!!! ... Raining blood !!!!!!! Хе-хе
09:28:20 23-06-2024
а то, что Металлика поет на разных языках и на русском в том числе, никого не смущает?
пс. думаю, что фанатам *рать на самом деле. это обычное разжигание русофобии в СМИ, а
кто был на концерте Металлики, тот я! \m/
09:40:54 23-06-2024
Ну не на хуторском же
11:30:23 23-06-2024
Можно увидеть оригинал их текста на русском, а заодно комментарии «русофобов»?
14:28:00 23-06-2024
Андрей (11:30:23 23-06-2024) Можно увидеть оригинал их текста на русском, а заодно коммен... Зашёл на их страницу Фейсбук, нет там русского текста, решил пройтись по комментариям, никто ничего не написал про какой-либо прошлый пост и русофобские комментарии.
14:04:17 23-06-2024
Европейским фанатам пора объяснить во что они превращаются. Нацызмом попахивает в прямом смысле! Металлика нейтральная и это правильно!
14:47:28 23-06-2024
Ну и правильно,а на каком им ещё языке писать .Русский язык знают все бывшие республики СССР.не писать же им на 15 языках
05:01:13 24-06-2024
Это в очередной раз доказывает их глупость узколобость. Одним словом «КЛОУНЫ» 🤡
15:13:36 16-07-2024
кто играет в fortnite пиши я