Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин
Эксперты заключили, что доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов
15 января 2024, 20:42, ИА Амител
В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской, 70б. Как сообщает пресс-центр мэрии, в здании резко ухудшилось состояние конструкций – эксперты зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены, расположенной на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки и прочее.
Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу администрации Центрального района 15 января. Здание 1957 года имеет два этажа и два подъезда, всего в нем 12 квартир. Аварийным его ранее не признавали.
Оценку состояния провела экспертная организация "Спецсервис". Согласно их заключению, доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.
В районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Жители могут воспользоваться пунктом временного размещения, открытым на базе школы № 1. Как отметил начальник главного управления ГО ЧС г. Барнаула Владимир Драчев, на данный момент подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40.
21:16:51 15-01-2024
Не плохое место под многоэтажный человейник без парковки!
09:53:49 16-01-2024
Гость (21:16:51 15-01-2024) Не плохое место под многоэтажный человейник без парковки!... А почему бы нет? Уж точно лучше чем разваленная двухэтажка в центре города, красота такая.
09:57:56 16-01-2024
Гость (09:53:49 16-01-2024) А почему бы нет? Уж точно лучше чем разваленная двухэтажка в... А просто деревья посадить?
11:32:30 16-01-2024
Видимо какому-то застройщику понадобилась земля в центре города. Следим за продолжением судьбы жильцов!
11:36:34 16-01-2024
Гость (11:32:30 16-01-2024) Видимо какому-то застройщику понадобилась земля в центре гор... сколько там земли то?
11:45:20 16-01-2024
Вот это беспредел в крае! Еще и перед выборами президента. Людей выкинули из дома ради чьих то интересов.