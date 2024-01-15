Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

Эксперты заключили, что доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов

15 января 2024, 20:42, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на улице Партизанской, 70б. Как сообщает пресс-центр мэрии, в здании резко ухудшилось состояние конструкций – эксперты зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены, расположенной на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки и прочее.

Информация о происшествии поступила в диспетчерскую службу администрации Центрального района 15 января. Здание 1957 года имеет два этажа и два подъезда, всего в нем 12 квартир. Аварийным его ранее не признавали.

Оценку состояния провела экспертная организация "Спецсервис". Согласно их заключению, доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.

В районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Жители могут воспользоваться пунктом временного размещения, открытым на базе школы № 1. Как отметил начальник главного управления ГО ЧС г. Барнаула Владимир Драчев, на данный момент подготовили 20 мест, но при необходимости их число увеличат до 40.