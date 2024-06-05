Франк поздравил барнаульцев с Днем эколога

Градоначальник пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле охраны природы

05 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем эколога. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

"Уважаемые жители Барнаула! Поздравляю вас с Днем эколога! В этот день мы чествуем всех, кто по долгу службы и по зову сердца своим трудом и бережным отношением к природе вносит весомый вклад в охрану окружающей среды. Волонтеры, активисты, ученые и просветители, добровольцы и просто неравнодушные люди, готовые помогать не только словом, но и делом, – это настоящие патриоты, искренне любящие свой город и свою страну", – отметил он.

Франк заметил, что с каждым годом в Барнауле растет экологическое движение, и все больше горожан участвуют в экоакциях и инициируют такие мероприятия. Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в сохранение окружающей среды и стремится сберечь природные богатства для будущих поколений.

Напоследок барнаульский градоначальник пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деле охраны природы.

День эколога – профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экоактивистов, который ежегодно отмечают 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Праздник был учрежден приказом Владимира Путина 21 июля 2007 года по инициативе думского комитета по экологии.