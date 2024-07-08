Франк поздравил барнаульцев с Днем семьи, любви и верности

Мэр пожелал горожанам счастья, любви, гармонии и благополучия

08 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано в телеграм-канале горадминистрации.

По словам градоначальника, крепкая семья – это фундамент успешного развития государства и главная ценность в жизни, источник тепла и вдохновения. И именно в семье закладываются такие базовые качества, как честность, патриотизм и уважение.

"Благодаря родным мы особенно чувствуем, как важны для нас простые человеческие радости, понимание и поддержка... В этот праздничный день от всей души желаю семьям барнаульцев счастья, любви, гармонии и благополучия!" – отметил мэр.

День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник указом президента в 2022 году.