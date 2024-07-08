Франк поздравил барнаульцев с Днем семьи, любви и верности
Мэр пожелал горожанам счастья, любви, гармонии и благополучия
08 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано в телеграм-канале горадминистрации.
По словам градоначальника, крепкая семья – это фундамент успешного развития государства и главная ценность в жизни, источник тепла и вдохновения. И именно в семье закладываются такие базовые качества, как честность, патриотизм и уважение.
"Благодаря родным мы особенно чувствуем, как важны для нас простые человеческие радости, понимание и поддержка... В этот праздничный день от всей души желаю семьям барнаульцев счастья, любви, гармонии и благополучия!" – отметил мэр.
День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник указом президента в 2022 году.
09:10:30 08-07-2024
Наверное нужно 10 раз повторить, чтобы все поняли. В России 80% разводов, из них 80% подают на развод женщины. Институт семьи окончательно разрушен. В дворце бракосочетании 2 года назад был в будний день, очередь из молодых женщин с заявлениями на развод))) В итоге дети живут без родных отцов. Государство пытается стимулировать рождаемость деньгами. А дети рождаются только в любви. Как то так.
09:18:58 08-07-2024
Гость (09:10:30 08-07-2024) Наверное нужно 10 раз повторить, чтобы все поняли. В России ... а что понять то нужно? что люди не хотят жить вместе, когда любовь угасла? это плохо , по вашему?
10:53:34 08-07-2024
Гость (09:18:58 08-07-2024) а что понять то нужно? что люди не хотят жить вместе, когда ... А любовь любая угаснет))) В том то и дело что многие живут по своему горманальному циклу а не головой, осознанностью и порядочностью. Зачем тогда в брак бежать и детей рожать, от нелюбимого мужчины и делать несчастным потом всех? Заведите кучу любовников, выберете самомого любимого и в путь! А на приличных мужчин не нужно вешать потом историю про угасла, я не нагулялась еще и тд. Это не про семью мировоззрение, а про потребительское общество.
12:02:09 08-07-2024
Гость (09:18:58 08-07-2024) а что понять то нужно? что люди не хотят жить вместе, когда ... Любовь быстро угасает, когда у девушки в 25 лет было 30 парней. Отказавшись от целомудрия, пришли к невозможности построить долговременные отношения.
12:32:43 08-07-2024
Гость (12:02:09 08-07-2024) Любовь быстро угасает, когда у девушки в 25 лет было 30 парн... А целомудрие обязана хранить только девушка? И если девушки будут хранить целомудрие, где те 30 парней будут искать себе партнерш? Ну и да, очень удобно - берем девушку, ничего в жизни не видевшую, и тогда-то мужчина точно-точно будет для нее лучше всех) И да, главное не забудьте - берем девственницу, но в постели она должна уметь все, иначе не считается.
13:15:02 08-07-2024
Гость (12:32:43 08-07-2024) А целомудрие обязана хранить только девушка? И если девушки ... 31-го ждет судьба предыдущих 30, потому что ничем он не сможет стать особенным среди них. Разве что деньгами, так это тоже ненадолго. Много ли вы знаете успешных крепких семей у девушек, "повидавших всего в жизни"? Просто статистика. Насчет парней - там тоже все плохо, кому-то густо, кому-то пусто, но причин чтобы жениться и любить у них все меньше. Но от девушек сейчас больше зависит, от их поведения и выбора.
13:56:19 08-07-2024
Гость (13:15:02 08-07-2024) 31-го ждет судьба предыдущих 30, потому что ничем он не смож... Ну да, ну да. Девушка должна быть скромной, целомудренной, полностью подчиняться мужчине, кушать из его рук и смотреть на мир его глазами, не иметь собственного мнения, но при этом быть той, от которой все зависит. А мужчина, который шерстяной волчара, добытчик, глава семьи, не подвластен эмоциям и прочая, и прочая - не способен ни на что, все должна девушка. Ах да, еще она должна все провернуть незаметно, чтобы мужчина по-прежнему считал, что он царь горы. У вас вот это вот как в голове одновременно-то уживается? Ну и да - статистика не имеет никакого отношения ни к моему, ни к вашему жизненному опыту и кругозору, уж это-то вроде вы должны понимать.
15:20:09 08-07-2024
Гость (13:56:19 08-07-2024) Ну да, ну да. Девушка должна быть скромной, целомудренной, п... Вот еще лишнее доказательство, что с женщинами невозможно дискутировать. Я не писал ничего из этого, тем более что девушка что-то кому-то ДОЛЖНА - вы сами придумали, проявили агрессию, выплеснули какие-то личные претензии и обиды на мужчин. Сейчас равноправие, живите как хотите, но не удивляйтесь, что мужчины не хотят заводить с вами семьи.
15:25:08 08-07-2024
Гость (15:20:09 08-07-2024) Вот еще лишнее доказательство, что с женщинами невозможно ди... А вы с чего вообще взяли, что я женщина?) Это раз. Два - на вопрос про целомудрие до брака для парней вы предпочли не ответить. Ну и три - с чего вы взяли, что у меня нет семьи? Диагноз по аватарке? Смешные вы, с вашей типа логикой, целомудрием и прочими загонами про прекрасную какраньшию. Главное, что виноват всегда кто-то - дискуссию не так ведет, целомудрие не блюдет, а у вас лапки.
16:46:10 08-07-2024
Гость (15:25:08 08-07-2024) А вы с чего вообще взяли, что я женщина?) Это раз. Два - на ... Были бы вы в счастливом браке - не изливали бы здесь столько токсичного феминизма )) А я лишь констатирую научный факт, что вероятность долговременных отношений обратно пропорциональна количеству партнеров в прошлом. Это и женщин и мужчин касается.
09:24:46 08-07-2024
Гость (09:10:30 08-07-2024) Наверное нужно 10 раз повторить, чтобы все поняли. В России ... И по залёту
09:27:49 08-07-2024
Гость (09:10:30 08-07-2024) Институт семьи окончательно разрушен. . Создание официальной семьи - это экономический союз прежде всего. Таковы законы, супруги имеют определенные обязательства, которые накладывает брак. Любой союз, который экономически невыгоден, в капиталистическом обществе разрушается, это факт. А любовь... Ей не нужны официальные штампы.
09:51:43 08-07-2024
Гость (09:27:49 08-07-2024) Создание официальной семьи - это экономический союз прежде в... Вообще-то все как раз наоборот - именно сейчас в семье любовь стала иметь значение. Это раньше семья была чисто экономической необходимостью - те же крестьяне в одиночку выжить не имели шансов, и создание семьи и рождение детей, которые сызмальства впрягались в лямку, было именно что экономически необходимо. Да и работать (поле не берем), то есть обеспечивать себя (а также детей, кстати) в нынешнем понимании этого слова женщины начали не так давно. И вот как только пропала та самая финансовая зависимость - внезапно оказалось, что семья, которая держится на простой невозможности выжить в одиночку и на насилии, не очень-то и нужна. Теперь в семье нужно другое - та самая любовь, взаимопонимание и поддержка. Так что да, та самая патриархальная семья так или иначе будет отмирать, и это нормально.
11:21:13 08-07-2024
Гость (09:51:43 08-07-2024) Вообще-то все как раз наоборот - именно сейчас в семье любов... Вот-вот, бабы пашут, мужики потом отжимают у них имущество. Так что призадумаешься, вступать ли в официальный брак, чтобы муж в случае чего забрал твою квартиру.
11:40:21 08-07-2024
Гость (11:21:13 08-07-2024) Вот-вот, бабы пашут, мужики потом отжимают у них имущество. ... 1) имущество, нажитое до брака, насколько мне известно, не делится, 2) кто мешает составить брачный договор 3) ну да, если у женщины нет финансовой зависимости, то зачем ей человек, который пролеживает диван и в жизни семьи никак не участвует, чтобы что - хоть плохонький, но свой?
16:22:43 08-07-2024
Гость (11:40:21 08-07-2024) 1) имущество, нажитое до брака, насколько мне известно, не д... В России верховенство Федеральных законов. Брачный договор - для заработка нотариусов, не более. Договор, при желании, оспаривается и всё решается по обычному кодексу.
10:47:31 08-07-2024
Для любящих сердец брак и печать не нужны. Семья сто лет назад имела патриальхальное устройство и муж был главой семьи, потом жена, потом уже множество ребятишек. И уклад жизни был другой. Сейчас барышня "заходит" в брак, рожает для себя одного ребенка, вешает на уже бывшего своего мужчину по закону целую кучу финансовых обременений до 18 летия дитячки и живет припеваючи наслаждаясь жизнью! Кто-то хочет поспорить со мной?
11:10:31 08-07-2024
Гость (10:47:31 08-07-2024) Для любящих сердец брак и печать не нужны. Семья сто лет наз... Я хочу поспорить. Вы реально считаете, что это так просто выносить , родить и воспитать ребенка? И все эти сложности только ради того, чтобы жить припеваючи на 10 тыс алиментов, которые в большинстве случаев еще и выбивать нужно через приставов
11:16:41 08-07-2024
Гость (10:47:31 08-07-2024) Для любящих сердец брак и печать не нужны. Семья сто лет наз... Вы типичный представитель того течения, которое кто-то метко окрестил "патриархатом сыновей") То есть считаете, что у мужчины должны быть только права, а у женщины - только обязанности и отсутствие права голоса. И начисто забываете о том, что при патриархате вас бы батюшка, скорее всего, женил на рябой дочери соседки по сговору и без вашего особого на то желания, и содержали бы вы ее и ее детей до смерти без права на развод. Ну и обязанностей у вас было бы выше крыши. А вякнули бы - получили бы от того бати или другого более уважаемого члена семьи, ибо ваше место было бы по-прежнему в углу. Но у вас в головах почему-то картинка другая - вам на блюдечке подносят боярышню с приданым, а дальше вы всю жизнь попиваете чаек, не имея никаких обязанностей, в том числе и финансовых)
11:42:04 08-07-2024
Гость (11:16:41 08-07-2024) Вы типичный представитель того течения, которое кто-то метко... Пушкин А.С. до сих пор актуальный) Почитайте! И осталась бабка одна у разбитого корыта...
11:58:28 08-07-2024
Гость (11:42:04 08-07-2024) Пушкин А.С. до сих пор актуальный) Почитайте! И осталась баб... Ну вот я о том и пишу - сказки наше все) Даже ежели они не имеют никакого отношения к реальному прошлому. Создадим себе уютный мирок, где все у ног любого товарища с членом, а потом будем пытаться переделать под это реальность, да еще и текущую.
12:09:01 08-07-2024
Гость (10:47:31 08-07-2024) Для любящих сердец брак и печать не нужны. Семья сто лет наз... Кто вам мешает сделать вазэктомию и не плодить не нужных вам отпрысков, и, спорить и страдать будем не о чем.