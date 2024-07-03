Рассказываем, кто такие Петр и Феврония и почему их считают покровителями семьи

03 июля 2024, 06:50, ИА Амител

Святые Петр и Феврония / Фото: Википедия

Каждое лето в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник, который появился относительно недавно, является российским аналогом Дня всех влюбленных. Покровителями этого дня считают пару святых – Петра и Февронию.

О том, когда этот праздник в 2024 году и как его отмечают, а также об истории его появления – в материале amic.ru.

1 Какого числа День семьи, любви и верности в 2024 году? Как и всегда, 8 июля. Дата праздника не меняется год от года, поскольку именно в этот день православные чтят память святых Петра и Февронии. Супружеская пара считается покровителями брака.

2 Как появился этот праздник? На самом деле, день святых Петра и Февронии отмечали как день семьи еще в дореволюционной России. Но затем этот праздник надолго исчез. Возродили торжественную дату в 2008 году. С инициативой выступили жители Мурома Владимирской области. Именно в этом городе покоятся мощи Петра и Февронии. Предложение поддержали на государственном уровне, и страна получила новый праздник – День семьи, любви и верности.

3 Кто такие Петр и Феврония? Это супружеская пара святых, легенда о которых существует в православии уже несколько столетий. Согласно преданиям, Петр был князем, который начал править в Муроме в 1203 году. Однажды, чтобы защитить город, ему пришлось сразить змея. Кровь чудовища попала на Петра, из-за чего его поразила болезнь. Долго не мог вылечиться князь, но однажды увидел во сне, как избавиться от недуга. Ему приснилось, что ему может помочь обычная крестьянка, молодая дочь бортника по имени Феврония. Петр отыскал девушку и попросил о помощи. Та согласилась, но с условием, что молодой князь возьмет ее в жены. Феврония вылечила правителя, но слово он свое так и не сдержал. Как-никак, невеста была ему "не по статусу". Но болезнь вернулась, и Петр вновь был вынужден просить помощи Февронии. На этот раз он сдержал обещание и женился на девушке. Боярам не понравился брак князя и простой крестьянки, и они начали всячески препятствовать им. Тогда Петр и Феврония сложили свои полномочия и стали жить обычной жизнью. Но недолго Муром продержался без них. Охваченные смутой горожане вскоре сами пришли звать пару обратно на княжество. После этого супруги правили городом спокойно. В старости Петр и Феврония приняли монашество и разъехались по разным монастырям, но завещали похоронить их в одном гробу. По легенде, они умерли в один день и даже один час. Случилось это 25 июня (как раз 8 июля по новому календарю). Священники отказались хоронить Петра и Февронию вместе. Но каждое утро их тела оказывались в одном гробу каким-то таинственным образом. Тогда церковные служители перестали сопротивляться воле Божьей и похоронили пару в храме Святой Троицы. А через три сотни лет Петра и Февронию причислили к лику святых.

4 Какие чудеса приписывают паре святых? Считается, что Петр и Феврония помогают обрести любовь каждому, кто искренне ее ищет. Они покровительствуют семье и браку, хранят домашний очаг от разладов и бед. Вместе с тем святые оберегают воинов, а также даруют им мужество и атаку. Согласно поверьям, многие бесплодные пары, которые отправлялись паломниками к месту захоронения Петра и Февронии, в итоге смогли завести детей. А больные выздоравливали даже от тяжелых недугов.