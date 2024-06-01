Франк поздравил барнаульцев с Днем защиты детей

Мэр пожелал юным горожанам крепкого здоровья, хорошего настроения и отличных каникул

01 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем защиты детей. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэрии.

Градоначальник заявил, что детство – это замечательная пора, и именно взрослые ответственны за то, чтобы дети росли в счастливых и любящих семьях, ведь "они – наше будущее и смысл жизни".

"От всей души желаю юным барнаульцам крепкого здоровья, отличного настроения, дальнейших достижений и побед, исполнения самых заветных желаний и, конечно, прекрасного летнего отдыха! Всем жителям города – добра, любви и согласия, счастья и благополучия в семьях! С праздником!" – отметил он.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник призван привлечь внимание общества к проблемам детей, их правам и благополучию. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку и защиту детей, а также на повышение осведомленности о важности их прав и потребностей.