Парад колясок и концерты. Какие мероприятия пройдут в Барнауле на День защиты детей

1 июня в Барнауле пройдут концерты, мастер-классы, конкурсы и викторины

01 июня 2024, 09:40, ИА Амител

Праздник для детей в Барнауле / Фото: amic.ru

В День защиты детей в России мероприятия традиционно организуют в городских парках и на других площадках. В этом году в Барнауле праздник тоже отметят, в краевой столице будет куда сходить с детьми. В городе состоятся концерты, мастер-классы, конкурсы, викторины и даже так называемый "Парад колясок". Amic.ru рассказывает, какие мероприятия можно будет посетить.

Парк "Центральный"

1 июня в парке "Центральный" с 10:00 до 13:30 часов пройдет городской праздник "Семья, солнце, дружба – вот что детям нужно!", посвященный Дню защиты детей. В нем поучаствуют 12 организаций допобразования.

"В ходе праздника будут проведены экскурсии по выставкам животных "Ребятам о зверятах", декоративно-прикладного творчества, более 30 различных мастер-классов, викторины "Люби и знай Алтайский край", "История родного города", конкурсы рисунков на асфальте, спортивные состязания, игровые программы и другие мероприятия. В концертной программе примут участие лучшие творческие и художественные коллективы города", – сказано на сайте мэрии Барнаула.

Кроме того, в парке в этот день состоится и мероприятие "Барнаул – город для детей". Его организует Фонд поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и комитет по социальной поддержке населения Барнаула. Запланирована презентация общественных организаций и библиотек.

Еще в парке "Центральный" пройдет хоровой форум "Барнаульский камертон" и развлекательная программа "Фестиваль оживших статуй" (с 10 до 21 часа).

Интересным событием будет парад колясок, который начнется в парке в 11 часов. Поучаствовать в нем смогут дети в возрасте до 7 лет. Надо будет только оформить коляску творческим образом. Номинаций будет несколько: "Маленький патриот", "Суперсемейка", "Куда хочу, туда кручу", "Коляска из Сказки", "ЭКОлогично-ЭКОномично". В финале жюри определит самую украшенную коляску. Победителей ждут подарки, а участников – дипломы. Подать заявку можно до 30 мая по ссылке.

Парк "Арлекино"

В парке "Арлекино" праздничная программа продлится с 13 до 18 часов. На это время запланированы выступления творческих коллективов и розыгрыши призов. С 15 до 18 часов будут работать интерактивные площадки от "Академикс", а с 15 до 16 часов дети смогут сделать селфи с Микки-Маусом.

Парк "Лесная сказка"

С 12 до 18 часов на сцене парка пройдет концерт, на котором выступят творческие коллективы города и Индустриального района.

"Мы все готовим, у нас огромное количество творческих коллективов города и района, которые хотят выступить на нашей сцене в этот день. Поэтому планируется огромная концертная программа. Будет много призов и подарков", – отметил руководитель парка Сергей Писарев.

Кроме того, в "Лесной сказке" будут мастер-классы по изготовлению игрушек, по бисероплетению, росписи и так далее. А еще запланированы конкурсы и викторины.

Парк "Изумрудный"

В парке "Изумрудный" с 11 до 18 часов состоится "Фестиваль детства". Для детей приготовят развлечения, игры, розыгрыш подарков, квесты и выступления. Также в парке будут аниматоры и "Михутка" (волонтёрский проект Алтайского края).

Парк "Солнечный ветер"

1 июня в парке "Солнечный ветер" состоится концерт "Мир распахнутых сердец", он начнется с 10 часов и продлится до 19 часов. На сцене выступят детские танцевальные и вокальные коллективы.

Также мероприятия в парке продолжатся 2 июня. В "Солнечном ветре" с 13 до 15 часов будет концертная программа "В лето на всех парусах" с выступлениями детских коллективов. А с 15 до 18 часов – концерт "Живая музыка детства" ко Дню защиты детей от Алтайского краевого молодежного общественного движения "Поколение".

Парк "Эдельвейс"

В парке "Эдельвейс" пройдет концертная программа, она начнется c 11 часов. На сцене выступят творческие коллективы города. Также в парке будут работать аниматоры.

Площадки образовательных учреждений

Алтайский педагогический университет тоже подготовит свою площадку. Мероприятия состоятся в сквере АлтГПУ на ул. Молодежной, 55. Студенты института психологии и педагогики подготовят театрализованное представление и интерактивы, а студотряды – мастер-классы для детей. Центр культурно-массовой работы университета представит творческие номера.

С 16:00 до 17:30 Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22" (ул. Кутузова, 22) проведет празднично-игровую программу "Планета детства".

Забег

1 июня с 10:00 до 14:30 на лыжной базе "Локомотив" состоится Зеленый марафон. Взрослые смогут пробежать или пройти скандинавской ходьбой 4,2 км. Дети от 7 до 13 лет тоже поучаствуют в забегах. Каждый получит медаль. При этом на лыжной базе также пройдёт интерактив "Город профессий". Там горожанам, в том числе, покажут, как правильно оказывать первую помощь пациенту, как работают врачи-эндоскописты и так далее.

Что еще будет в городе?

В Библиотеке-филиале № 15 будет летний праздник "Детство – это я и ты", Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского организует "кругосветку" "Звонкое лето – детства планета" и библиотечный "круиз" "Буян – остров тайн и загадок".

Также на территории Научногородского клубного объединения состоится игровая развлекательная программа "Детства яркая планета" и театрализованный праздник "Летняя сказка".

В Доме культуре "Октябрьский" пройдет игровая концертная программа "Детство шагает по планете", в Доме культуры "Центральный" – программа "Детство – это ты и я", а на площади перед Дворцом культуры "Южный" – мероприятие "Волшебная страна детства".

В музее "Город" для детей подготовят мультимедийные и интерактивные программы и занятия.

Какая погода будет 1 июня?

1 июня в Алтайском крае должно потеплеть до +14...+20 градусов, рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова. По информации ресурса gismeteo.ru, утром будет +6 градусов по Цельсию, а днем – 15-16 градусов со знаком плюс. Осадков в этот день не прогнозируется.