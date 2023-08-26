Франк проконтролировал ход ремонтных работ на проспекте Ленина

Движение по четной стороне улицы перекрыли на выходные

26 августа 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Глава Барнаула Вячеслав Франк проконтролировал ход ремонта теплосети на пересечении улицы Брестской и проспекта Ленина, сообщили в мэрии.

Напомним, работы проводят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим на данном участке движение по четной стороне проспекта Ленина перекрыли с вечера 25 августа до утра 28 августа

В администрации при этом подчеркнули, работы ведутся с опережением графика.