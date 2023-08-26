Франк проконтролировал ход ремонтных работ на проспекте Ленина
Движение по четной стороне улицы перекрыли на выходные
26 августа 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: barnaul.press
Глава Барнаула Вячеслав Франк проконтролировал ход ремонта теплосети на пересечении улицы Брестской и проспекта Ленина, сообщили в мэрии.
Напомним, работы проводят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим на данном участке движение по четной стороне проспекта Ленина перекрыли с вечера 25 августа до утра 28 августа
В администрации при этом подчеркнули, работы ведутся с опережением графика.
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13:22:51 26-08-2023
Но контроль же подразумевает наличие знаний в данной области, наличие средств контроля. Наш мэр - специалист в области теплоснабжения? Ход работ достаточно контролировать на планёрках, заслушав доклады подрядчиков или соответствующих специалистов из профильных организаций. В случае невыполнения контролировать должна прокуратура. А если контролировать на месте, то надо проверять всё явным образом, а не прогуливаясь. Но для этого надо быть специалистом в данной области.
14:21:48 26-08-2023
Опять показуху перед голосованием решили устроить, что они все такие молодцы. А как закончится все, так и активная деятельность тоже свернется. Не люблю вот такое
12:30:43 27-08-2023
Сегодня, в воскресенье, в 10-45 на Ленина-Бресткой никакие работы не проводились, не было никого