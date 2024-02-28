Франк рассказал, как защищены все школы в Барнауле и сколько это стоит
Также глава города сообщил, какая часть бюджета идет на сферу образования
28 февраля 2024, 17:05, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на заседании Совета директоров школ обсудил работу образовательных организаций и их поддержку со стороны города, сообщает мэрия.
Вячеслав Франк подчеркнул, что сама отрасль "Образование" – одна из приоритетных в бюджете Барнаула.
"В 2023 году в отрасль направлено более 13 млрд рублей, это практически 50% от общего городского бюджета", – указал Франк.
Также из городского бюджета выделено дополнительное финансирование на решение вопросов безопасности образовательных учреждений, проведение капитального ремонта, оснащение современным оборудованием и организацию подвоза детей.
В частности, на обеспечение безопасности в 2024 году выделено 128 млн рублей.
"Школы охраняются сотрудниками частных охранных организаций. Везде имеются рамки металлодетекторов, установлено видеонаблюдение, кнопки тревожной сигнализации, функционируют системы контроля управления доступом", – уточнили в мэрии.
17:39:57 28-02-2024
В гимназии № 69 на школьном собрании было объявлено, что капитального ремонта в этом году не будет, хотя весь год говорили, подождите мы ничего не ремонтируем потому что все равно будет капремонт и все починим. В итоге нам объявили, что на текущий ремонт школы выделено 50 тысяч рублей. Наверное обманывают. На эти деньги сейчас 3 банки краски только купить. В РАЙОНО предложили своими силами поддерживать порядок. Интересно родителей или учителей? В школе и так не могут найти учителя математики. Спустя полгода нашли учителя физики. Если в нашей считавшейся элитной гимназии такие проблемы, то что тогда в других?
Очень было бы интересно услышать официальную позиции администрации города и края за чей счет должны ремонтироваться школы.
18:53:43 28-02-2024
Евгений (17:39:57 28-02-2024) В гимназии № 69 на школьном собрании было объявлено, что кап... Вам для этого статью специально опубликовали, чтобы небыоо вопросов про деньги.
19:10:24 28-02-2024
Евгений (17:39:57 28-02-2024) В гимназии № 69 на школьном собрании было объявлено, что кап...
А Вы в курсе, почему учителей в школах нет?
20:51:52 29-02-2024
Гость (19:10:24 28-02-2024)
А Вы в курсе, почему учителей в школах нет? ... на такую зарплату не идут потому что
20:07:09 29-02-2024
Евгений (17:39:57 28-02-2024) В гимназии № 69 на школьном собрании было объявлено, что кап... Я 20 лет назад учился в 69 гимназии (тогда ещё школе), и тогда точно так же не могли найти учителя физики. В расписании физика была, а по факту уроков не было. Видимо, за два десятка лет ничего не поменялось. А вот английский шикарный был. Благодаря своей училке спокойно получил уровень языкознания С1.
19:16:02 28-02-2024
Евгений (17:39:57 28-02-2024) В гимназии № 69 на школьном собрании было объявлено, что кап... вы свою "псевдоэлиту" с ушей скиньте, и на 50 тысяч вы банок 30 краски купите или поболее. а то привыкли, как сарайку в 90-х обозвали "гимназией", так вы и в ладошки хлопаете "моя деточка в "элитной гимназии" учится. а вашей деточке скоро крыша на голову сыпаться начнет и учителей не хватает для ее обучения...
23:22:05 28-02-2024
В каждой школе на охрану с родителей собирают. Пропуски по 150 рублей, с себестоимостью 15. Одна контора на весь город выдаёт...
05:20:36 29-02-2024
Гость (23:22:05 28-02-2024) В каждой школе на охрану с родителей собирают. Пропуски по 1... простите великодушно, но вы брешете, как старая лошадь. ребенок учится в 5 классе, на охрану не сдавали, пропуска нет.
07:48:35 29-02-2024
Андерсон