Как возят в школы барнаульских детей, не попавших в СОШ № 135 и 136 рядом с домом
Около 180 детей не попали в школы № 135 и 136 в Барнауле в 2023 году
20 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
С 1 сентября 2023 года около 180 барнаульских первоклассников не смогли попасть в школы рядом со своими домами - учебные учреждения № 135 и 136 оказались переполнены. Детей зачислили в 114-ю и 84-ю школы. Эти учреждения находятся далеко от района, где проживают дети. И власти города решили подвозить их на специальных автобусах. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина посмотрела, как это происходит.
Всего для перевозки детей задействовано четыре автобуса.
Учеников, которые едут в школу № 114, забирают на остановке "Солнечная Поляна" (на пересечении ул. Солнечная Поляна и Взлетная - прим.ред) - в 07:15. Маршрут автобуса проходит по улице Взлетной, там делают еще две остановки и "добирают" первоклассников. В пути малышей обязательно сопровождает учитель. В 07:20 оставшихся школьников в СОШ № 114 забирает второй автобус.
Родители с детьми подходят к остановке дисциплинировано - кто раньше на минут 15, кто за несколько минут до приезда автобуса. Ждут. Родители все еще волнуются. Для большинства детей же предстоящая поездка - как развлечение. Впрочем, не для всех: кто-то идет к автобусу в слезах - потому что не хочется в школу.
В автобусе всех детей обязательно пристегивают: преподаватель строго за этим следит, проверяет. До школы доехали минут за 15-20.
При выходе из автобуса всех расставляют парами и так ведут в школу.
Ранее заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук рассказывала, что большую часть детей, не попавших в школы № 135 и 136 в 2023 году, зачислили в СОШ № 114. Меньшая часть первоклассников, а именно 32 человека, пошли в школу № 84.
Напомним, что проблема с нехваткой мест для первоклассников в школах № 135 и 136 существует уже несколько лет. На нее жаловались родители малышей и в 2022 году. Подробнее об этом amic.ru рассказывал здесь.
08:10:13 20-09-2023
Дозастраивались.
09:15:12 20-09-2023
А во 2-4 классе они уже большие и могут сами добираться в другой район потому что наши власти продались застройщикам? Где школы в каждом новом районе??? Вопрос риторический... ВП главное инаугурацию прошел, все могут выдохнуть и продолжать разорять край и его столицу(((
12:03:57 20-09-2023
Это во сколько же надо встать ребенку и родителям, чтобы быть на остановке в 07.00? Бедные дети...
14:21:16 20-09-2023
Гость (12:03:57 20-09-2023) Это во сколько же надо встать ребенку и родителям, чтобы быт... А потом все удивляются, что дети болеют бесконечно, да им элементарно выспаться нет возможности, отсюда и иммунитет присевший, а еще нагрузка в школе...