Около 180 детей не попали в школы № 135 и 136 в Барнауле в 2023 году

20 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Перевозки детей в автобусах / Фото: Екатерина Смолихина

С 1 сентября 2023 года около 180 барнаульских первоклассников не смогли попасть в школы рядом со своими домами - учебные учреждения № 135 и 136 оказались переполнены. Детей зачислили в 114-ю и 84-ю школы. Эти учреждения находятся далеко от района, где проживают дети. И власти города решили подвозить их на специальных автобусах. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина посмотрела, как это происходит.

Всего для перевозки детей задействовано четыре автобуса.

Учеников, которые едут в школу № 114, забирают на остановке "Солнечная Поляна" (на пересечении ул. Солнечная Поляна и Взлетная - прим.ред) - в 07:15. Маршрут автобуса проходит по улице Взлетной, там делают еще две остановки и "добирают" первоклассников. В пути малышей обязательно сопровождает учитель. В 07:20 оставшихся школьников в СОШ № 114 забирает второй автобус.

Родители с детьми подходят к остановке дисциплинировано - кто раньше на минут 15, кто за несколько минут до приезда автобуса. Ждут. Родители все еще волнуются. Для большинства детей же предстоящая поездка - как развлечение. Впрочем, не для всех: кто-то идет к автобусу в слезах - потому что не хочется в школу.

В автобусе всех детей обязательно пристегивают: преподаватель строго за этим следит, проверяет. До школы доехали минут за 15-20.

При выходе из автобуса всех расставляют парами и так ведут в школу.













































































































Перевозки детей, не попавших в школы № 135 и 136 / Фото: Екатерина Смолихина

Ранее заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук рассказывала, что большую часть детей, не попавших в школы № 135 и 136 в 2023 году, зачислили в СОШ № 114. Меньшая часть первоклассников, а именно 32 человека, пошли в школу № 84.

Напомним, что проблема с нехваткой мест для первоклассников в школах № 135 и 136 существует уже несколько лет. На нее жаловались родители малышей и в 2022 году. Подробнее об этом amic.ru рассказывал здесь.