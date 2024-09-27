Франк сохранил лидерство в медиарейтинге глав муниципалитетов Алтайского края

Главу Барнаула в августе упоминали в СМИ почти на треть чаще, чем в июле

27 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

"Атмосфера" составила рейтинг упоминаний муниципальных глав Алтайского края в СМИ в августе. Первые места, как обычно, занимают главы крупнейших городов региона.

На первом месте остается мэр Барнаула Вячеслав Франк. Число упоминаний градоначальника в СМИ достигло 107 – это больше июльского показателя на 33. Второе место занял глава Бийска Виктор Щигрев – 15 упоминаний, на два меньше, чем в июле. Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман сохранил третье место – 11 упоминаний, на пять больше по сравнению с июлем.

Последующие места:

глава Первомайского района Юлия Фролова – 3-е место (11 упоминаний, +10 к июлю);

глава Алейска Иван Маскаев – 4-е место (5 упоминаний, +1 к июлю);

глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 4-е место (5 упоминаний, -1 к июлю);

глава Косихинского района Константин Татарников – 4-е место (5 упоминаний, +1 к июлю);

глава Заринска Виктор Азгалдян – 5-е место (4 упоминания, +3 к июлю);

глава Бурлинского района Сергей Давыденко – 5-е место (4 упоминания, +3 к июлю);

глава Алтайского района Виктор Тырышкин (4 упоминания, +4 к июлю).

Отмечается, что Франка в августе упоминали в связи с проведением Дня города, выходом новых автобусов на линию, обсуждением планов по восстановлению Петропавловского собора, а также с назначением на должность вице-главы администрации города генерал-майора Игоря Лисина. Щигрев комментировал дорожный ремонт в Бийске, выделение 100 млн на благоустройство наукограда и ремонт драматического театра. Фельдман упоминался в связи с ситуацией вокруг Трассы здоровья, а также с бесплатным проездом для школьников из многодетных семей на общественном транспорте.