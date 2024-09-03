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Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июле принесло благоустройство Мемориала Славы

03 сентября 2024, 09:44, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 74 упоминания;
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 17 упоминаний;
  • глава Ключевского района Денис Леснов – 3-е место, 6 упоминаний;
  • глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 3-е место, 6 упоминаний;
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 6 упоминаний;
  • глава Мамонтовского района Сергей Волчков – 4-е место, 5 упоминаний;
  • глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 5-е место, 4 упоминания;
  • глава Родинского района Сергей Катаманов – 5-е место, 4 упоминания;
  • глава Алейска Иван Маскаев – 5-е место, 4 упоминания;
  • глава Косихинского района Константин Татарников – 5-е место, 4 упоминания.
Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Вячеслав Франк проверил, как идут работы по благоустройству Мемориала Славы, провел совещание по строительству новой школы в Индустриальном районе, проинспектировал работы в парке "Юбилейный", контролировал подготовку к Дню города, провел совещание, на котором обсуждался проект жилой застройки на Потоке", – отмечает издание.

Барнаул рейтинги чиновники

Комментарии 1

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Горожанин

12:50:04 04-09-2024

Конечно первое место, он же к переизбранию еще на пятилетку готовится, пиар дело такое,политологи говорят надо светится.

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