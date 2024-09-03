Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июле принесло благоустройство Мемориала Славы

03 сентября 2024, 09:44, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 74 упоминания;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 17 упоминаний;

глава Ключевского района Денис Леснов – 3-е место, 6 упоминаний;

глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 3-е место, 6 упоминаний;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 6 упоминаний;

глава Мамонтовского района Сергей Волчков – 4-е место, 5 упоминаний;

глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 5-е место, 4 упоминания;

глава Родинского района Сергей Катаманов – 5-е место, 4 упоминания;

глава Алейска Иван Маскаев – 5-е место, 4 упоминания;

глава Косихинского района Константин Татарников – 5-е место, 4 упоминания.

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"