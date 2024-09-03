Мэр Барнаула возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Вячеславу Франку основную часть упоминаний в СМИ в июле принесло благоустройство Мемориала Славы
03 сентября 2024, 09:44, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июль 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 74 упоминания;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 17 упоминаний;
- глава Ключевского района Денис Леснов – 3-е место, 6 упоминаний;
- глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 3-е место, 6 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3-е место, 6 упоминаний;
- глава Мамонтовского района Сергей Волчков – 4-е место, 5 упоминаний;
- глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 5-е место, 4 упоминания;
- глава Родинского района Сергей Катаманов – 5-е место, 4 упоминания;
- глава Алейска Иван Маскаев – 5-е место, 4 упоминания;
- глава Косихинского района Константин Татарников – 5-е место, 4 упоминания.
Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Вячеслав Франк проверил, как идут работы по благоустройству Мемориала Славы, провел совещание по строительству новой школы в Индустриальном районе, проинспектировал работы в парке "Юбилейный", контролировал подготовку к Дню города, провел совещание, на котором обсуждался проект жилой застройки на Потоке", – отмечает издание.
12:50:04 04-09-2024
Конечно первое место, он же к переизбранию еще на пятилетку готовится, пиар дело такое,политологи говорят надо светится.