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Франк вновь возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

В пятерку самых упоминаемых вошли главы трех алтайских городов

05 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

"Атмосфера" представила очередной рейтинг упоминаемости муниципальных глав края в СМИ. По итогам сентября его возглавил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Напомним, Франк занял первое место и в рейтингах упоминаемости за август и июль, Щигрев также был на второй позиции.

Лидеры сентябрьского рейтинга:

  • 1 место: мэр Барнаула Вячеслав Франк – 38 упоминаний;
  • 2 место: мэр Бийска Виктор Щигрев – 25 упоминаний;
  • 3 место: мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман – 15 упоминаний;
  • 4 место: глава Каменского района Иван Панченко – 11 упоминаний;
  • 5 место: глава Благовещенского района Андрей Гинц и глава Косихинского района Константин Татарников – по 5 упоминаний.

Сергей Приб / Фото: amic.ru

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