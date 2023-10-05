Франк вновь возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края
В пятерку самых упоминаемых вошли главы трех алтайских городов
05 октября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
"Атмосфера" представила очередной рейтинг упоминаемости муниципальных глав края в СМИ. По итогам сентября его возглавил мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Напомним, Франк занял первое место и в рейтингах упоминаемости за август и июль, Щигрев также был на второй позиции.
Лидеры сентябрьского рейтинга:
- 1 место: мэр Барнаула Вячеслав Франк – 38 упоминаний;
- 2 место: мэр Бийска Виктор Щигрев – 25 упоминаний;
- 3 место: мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман – 15 упоминаний;
- 4 место: глава Каменского района Иван Панченко – 11 упоминаний;
- 5 место: глава Благовещенского района Андрей Гинц и глава Косихинского района Константин Татарников – по 5 упоминаний.
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