В пятерку самых упоминаемых вошли главы трех алтайских городов

05 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

"Атмосфера" представила очередной рейтинг упоминаемости муниципальных глав края в СМИ. По итогам сентября его возглавил мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Напомним, Франк занял первое место и в рейтингах упоминаемости за август и июль, Щигрев также был на второй позиции.

Лидеры сентябрьского рейтинга: