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Директор алтайской энергокомпании возглавил рейтинг предпринимателей

В пятерку самых упоминаемых вошли Максим Банных и Сергей Приб, оставшаяся тройка – без изменений

03 октября 2023, 12:31, ИА Амител

Сергей Приб / Фото: amic.ru
Сергей Приб / Фото: amic.ru

"Атмосфера" представила очередной рейтинг упоминаемости алтайских предпринимателей в СМИ. По итогам сентября его возглавил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

Лидеры сентябрьского рейтинга:

  • 1 место: Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 12 упоминаний;
  • 2 место: Александр Деринг ("Классика") – 11 упоминаний;
  • 3 место: Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 10 упоминаний;
  • 4 место: Максим Банных ("Сибма") – 8 упоминаний;
  • 5 место: Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 5 упоминаний.

Напомним, в рейтинге за август первое место занимал Сергей Писарев, также присутствовали Александр Локтев и Александр Деринг – эти бизнесмены остались и в сентябрьском списке самых упоминаемых. В новый рейтинг вошли Максим Банных и Сергей Приб.

Фото: unsplash.com

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Алтайский край рейтинги бизнес

Комментарии 3

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гость

13:19:41 03-10-2023

А что скажет молва народная и медиарейтинг сарафанного радио и народное агенство ОБС? А?)

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Лев Борисыч

15:46:36 03-10-2023

Приб Сергей Николаевич - С 4 июля 2016 года назначен на должность генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго». Каким образом он попал в рейтинг предпринимателей?! Если он наемный работник?

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гость

08:39:09 04-10-2023

Лев Борисыч (15:46:36 03-10-2023) Приб Сергей Николаевич - С 4 июля 2016 года назначен на долж... так это и предпринял, и далее предпринимать будет)

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