Директор алтайской энергокомпании возглавил рейтинг предпринимателей

В пятерку самых упоминаемых вошли Максим Банных и Сергей Приб, оставшаяся тройка – без изменений

03 октября 2023, 12:31, ИА Амител

Сергей Приб / Фото: amic.ru

"Атмосфера" представила очередной рейтинг упоминаемости алтайских предпринимателей в СМИ. По итогам сентября его возглавил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

Лидеры сентябрьского рейтинга:

1 место: Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 12 упоминаний;

Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 12 упоминаний; 2 место: Александр Деринг ("Классика") – 11 упоминаний;

Александр Деринг ("Классика") – 11 упоминаний; 3 место: Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 10 упоминаний;

Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 10 упоминаний; 4 место: Максим Банных ("Сибма") – 8 упоминаний;

Максим Банных ("Сибма") – 8 упоминаний; 5 место: Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 5 упоминаний.





Медиарейтинг за сентябрь / Изображение: asfera.info

Напомним, в рейтинге за август первое место занимал Сергей Писарев, также присутствовали Александр Локтев и Александр Деринг – эти бизнесмены остались и в сентябрьском списке самых упоминаемых. В новый рейтинг вошли Максим Банных и Сергей Приб.