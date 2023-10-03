Директор алтайской энергокомпании возглавил рейтинг предпринимателей
В пятерку самых упоминаемых вошли Максим Банных и Сергей Приб, оставшаяся тройка – без изменений
03 октября 2023, 12:31, ИА Амител
Сергей Приб / Фото: amic.ru
"Атмосфера" представила очередной рейтинг упоминаемости алтайских предпринимателей в СМИ. По итогам сентября его возглавил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.
Лидеры сентябрьского рейтинга:
- 1 место: Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 12 упоминаний;
- 2 место: Александр Деринг ("Классика") – 11 упоминаний;
- 3 место: Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 10 упоминаний;
- 4 место: Максим Банных ("Сибма") – 8 упоминаний;
- 5 место: Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 5 упоминаний.
Медиарейтинг за сентябрь / Изображение: asfera.info
Напомним, в рейтинге за август первое место занимал Сергей Писарев, также присутствовали Александр Локтев и Александр Деринг – эти бизнесмены остались и в сентябрьском списке самых упоминаемых. В новый рейтинг вошли Максим Банных и Сергей Приб.
13:19:41 03-10-2023
А что скажет молва народная и медиарейтинг сарафанного радио и народное агенство ОБС? А?)
15:46:36 03-10-2023
Приб Сергей Николаевич - С 4 июля 2016 года назначен на должность генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго». Каким образом он попал в рейтинг предпринимателей?! Если он наемный работник?
08:39:09 04-10-2023
Лев Борисыч (15:46:36 03-10-2023) Приб Сергей Николаевич - С 4 июля 2016 года назначен на долж... так это и предпринял, и далее предпринимать будет)