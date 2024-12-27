Фронтовики Алтайского края получат подарки от "Единой России" к Новому году
Депутаты и активисты партии поздравят всех ветеранов ВОВ
27 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
Алтайские единороссы и волонтеры Победы проводят традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!". С 24 декабря они поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и дарят им новогодние подарки. Это наборы с чаем, сладостями, пледами, открытками и письмами от школьников и добровольцев.
Сейчас в регионе живет 86 ветеранов ВОВ. И к каждому из них поздравление придет лично.
"Наши ветераны – настоящие герои. "Единая Россия" никогда не оставит их без внимания. Ежегодные поздравления с Днем Победы и Новым годом – самое малое, что мы можем сделать для фронтовиков. Всегда радуюсь, когда вижу их в добром здравии и бодром расположении духа", – говорит секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.
Самым первым в этом году поздравили барнаульца Макара Панкратьевича Астанина. С подарками и пожеланиями к нему пришла член Совета Федерации РФ, заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова.
Макар Панкратьевич служил в войсках Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР, воевал с литовскими националистами, командовал стрелковым отделением. За свою службу получил орден Отечественной войны I и II степени, медали "За Победу над Германией", "За боевые заслуги".
"Жизнелюбие, оптимизм, сила духа Макара Панкратьевича вызывают глубокое восхищение. Пусть наступающий Новый год будет для всех ветеранов Великой Отечественной войны добрым. Пусть рядом будут дети, внуки и правнуки", – сказала Наталья Кувшинова.
Еще одного ветерана, Марию Максимовну Денежкину, с наступающим Новым годом поздравил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. Марии Максимовне уже 101 год. На фронт она ушла 1 мая 1942 года, сразу после курсов связистов. Прошла почти сотню боев: освобождала Киев, западную Украину, Польшу, Чехословакию. День Победы встретила в Праге.
В десять лет на борьбу с фашистами вместе с партизанами ушла Татьяна Петровна Ищенко. В отряде она была связной. Война застала ее в оккупированной Витебской области. Родители погибли в 1945 году. Сразу после войны Татьяна Петровна жила в детском доме, а в 1949 году родственники забрали ее в Ленинград. С наступающим Новым годом смелую партизанку поздравили первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько и лидер волонтеров Победы Алина Горлова.
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