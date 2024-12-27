Фронтовики Алтайского края получат подарки от "Единой России" к Новому году

Депутаты и активисты партии поздравят всех ветеранов ВОВ

27 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Алина Горлова, Татьяна Ищенко и Денис Голобородько / Фото: пресс-служба "Единой России"

Алтайские единороссы и волонтеры Победы проводят традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!". С 24 декабря они поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и дарят им новогодние подарки. Это наборы с чаем, сладостями, пледами, открытками и письмами от школьников и добровольцев.

Сейчас в регионе живет 86 ветеранов ВОВ. И к каждому из них поздравление придет лично.

"Наши ветераны – настоящие герои. "Единая Россия" никогда не оставит их без внимания. Ежегодные поздравления с Днем Победы и Новым годом – самое малое, что мы можем сделать для фронтовиков. Всегда радуюсь, когда вижу их в добром здравии и бодром расположении духа", – говорит секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Самым первым в этом году поздравили барнаульца Макара Панкратьевича Астанина. С подарками и пожеланиями к нему пришла член Совета Федерации РФ, заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова.

Макар Панкратьевич служил в войсках Народного Комиссариата Государственной безопасности СССР, воевал с литовскими националистами, командовал стрелковым отделением. За свою службу получил орден Отечественной войны I и II степени, медали "За Победу над Германией", "За боевые заслуги".

Наталья Кувшинова, Макар Панкратьевич Астанин/ Фото: пресс-служба "Единой России"

"Жизнелюбие, оптимизм, сила духа Макара Панкратьевича вызывают глубокое восхищение. Пусть наступающий Новый год будет для всех ветеранов Великой Отечественной войны добрым. Пусть рядом будут дети, внуки и правнуки", – сказала Наталья Кувшинова.

Еще одного ветерана, Марию Максимовну Денежкину, с наступающим Новым годом поздравил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. Марии Максимовне уже 101 год. На фронт она ушла 1 мая 1942 года, сразу после курсов связистов. Прошла почти сотню боев: освобождала Киев, западную Украину, Польшу, Чехословакию. День Победы встретила в Праге.

В десять лет на борьбу с фашистами вместе с партизанами ушла Татьяна Петровна Ищенко. В отряде она была связной. Война застала ее в оккупированной Витебской области. Родители погибли в 1945 году. Сразу после войны Татьяна Петровна жила в детском доме, а в 1949 году родственники забрали ее в Ленинград. С наступающим Новым годом смелую партизанку поздравили первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Денис Голобородько и лидер волонтеров Победы Алина Горлова.

Алина Горлова, Татьяна Ищенко и Денис Голобородько / Фото: пресс-служба "Единой России"