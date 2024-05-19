Фрукты и ягоды могут сильно подорожать из-за майских заморозков
От холода пострадал урожай более чем в 40 регионах
19 мая 2024, 11:45, ИА Амител
Ягоды / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159521
В России из-за майских заморозков могут подорожать фрукты и ягоды. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Холода повредили урожай более чем в 40 регионах России. Местами ущерб настолько сильный, что власти ввели режим ЧС, чтобы компенсировать убытки фермеров.
Фрукты и ягоды получили наибольший вред, потому что их сложно пересаживать. По оценкам ряда экспертов, уничтожена примерно треть урожая.
Одним из способов получения фермерами компенсации является подорожание продуктов. Цены на них, предварительно, могут увеличиться примерно на 15%.
11:51:53 19-05-2024
Ну и ладно пусть дорожают , покупать не буду.
12:11:55 20-05-2024
Сергей (11:51:53 19-05-2024) Ну и ладно пусть дорожают , покупать не буду....
Вам проще не жить,так как жизнь тоже дорожает 🤷♂️
12:18:01 19-05-2024
Так китайское все
12:26:41 19-05-2024
Ежевика,брусника, черника подорожают.И малина ягода .Атас.Атас.Атас.
11:56:29 20-05-2024
Предупреждают заранее.