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Фрукты и ягоды могут сильно подорожать из-за майских заморозков

От холода пострадал урожай более чем в 40 регионах

19 мая 2024, 11:45, ИА Амител

Ягоды / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159521
Ягоды / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159521

В России из-за майских заморозков могут подорожать фрукты и ягоды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Холода повредили урожай более чем в 40 регионах России. Местами ущерб настолько сильный, что власти ввели режим ЧС, чтобы компенсировать убытки фермеров.

Фрукты и ягоды получили наибольший вред, потому что их сложно пересаживать. По оценкам ряда экспертов, уничтожена примерно треть урожая.

Одним из способов получения фермерами компенсации является подорожание продуктов. Цены на них, предварительно, могут увеличиться примерно на 15%. 

цены

Комментарии 5

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Сергей

11:51:53 19-05-2024

Ну и ладно пусть дорожают , покупать не буду.

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Гость

12:11:55 20-05-2024

Сергей (11:51:53 19-05-2024) Ну и ладно пусть дорожают , покупать не буду....
Вам проще не жить,так как жизнь тоже дорожает 🤷‍♂️

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Иван

12:18:01 19-05-2024

Так китайское все

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Гость

12:26:41 19-05-2024

Ежевика,брусника, черника подорожают.И малина ягода .Атас.Атас.Атас.

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Гость

11:56:29 20-05-2024

Предупреждают заранее.

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