Фрукты и ягоды могут сильно подорожать из-за майских заморозков

От холода пострадал урожай более чем в 40 регионах

19 мая 2024, 11:45, ИА Амител

Ягоды / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159521

В России из-за майских заморозков могут подорожать фрукты и ягоды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Холода повредили урожай более чем в 40 регионах России. Местами ущерб настолько сильный, что власти ввели режим ЧС, чтобы компенсировать убытки фермеров.

Фрукты и ягоды получили наибольший вред, потому что их сложно пересаживать. По оценкам ряда экспертов, уничтожена примерно треть урожая.

Одним из способов получения фермерами компенсации является подорожание продуктов. Цены на них, предварительно, могут увеличиться примерно на 15%.